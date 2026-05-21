SARONNO – Dopo la presa di posizione del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone sulla commissione commercio e sicurezza convocata per questa sera, arriva la replica del presidente della commissione commercio, il consigliere comunale Pd Silvio Cantoni, che ricostruisce quanto deciso nella precedente seduta.

“Mi corre l’obbligo di rispondere brevemente con i fatti alla dichiarazione del consigliere Guaglianone, fatti che evidentemente non ricorda” esordisce Cantoni.

Il presidente della commissione spiega come il tema sicurezza fosse già stato affrontato in modo approfondito nell’ultima riunione della commissione: “Nell’ultima commissione, la sicurezza era al primo punto dell’ordine del giorno ed è stata l’unica materia trattata: la discussione è stata lunga, approfondita e ha esaurito tutto il tempo disponibile, lasciando il commercio completamente fuori”.

Da qui, secondo quanto riferito da Cantoni, sarebbe nata la scelta condivisa di dedicare la seduta odierna esclusivamente al commercio: “Proprio per questo, al termine di quella seduta, tutti i commissari – compresi quelli del gruppo di opposizione – hanno concordato all’unanimità di dedicare la commissione di oggi esclusivamente al commercio”.

Cantoni respinge quindi le accuse rivolte all’Amministrazione comunale di voler evitare il confronto sul tema sicurezza: “L’ordine del giorno di stasera non è una scelta dell’Amministrazione per ignorare la sicurezza: è il risultato di un accordo condiviso da tutti i commissari”. Infine una stoccata al consigliere di Fratelli d’Italia: “Sorprende che chi era presente a quella seduta oggi sostenga il contrario sui giornali”.

Il presidente della commissione conclude richiamando la necessità di mantenere un confronto istituzionale corretto: “I commercianti di Saronno meritano serietà istituzionale, non strumentalizzazioni”.

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