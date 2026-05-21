Tennistavolo, Saronno ospiterà i Campionati Regionali Fitet il 13 e 14 giugno
21 Maggio 2026
SARONNO – Arrivano a Saronno con la terza edizione del Memorial Gianfranco Palazzoli i Campionati Regionali Fitet 2026 che, organizzati dal Comitato Regionale Lombardo in collaborazione con Ad Tennistavolo Saronno, andranno in scena il 13 e 14 giugno nella palestra dell’auditorium Aldo Moro di via Santuario dove saranno allestite ben quattordici aree di gioco.
La manifestazione sportiva di tennistavolo inizierà ufficialmente alle 9 di sabato 13 giugno con i Campionati Regionali Assoluti dedicati alla 1°, 2° e 3° categoria maschile, mentre nel pomeriggio si darà spazio alle gare femminili assolute e ai tornei di 4° e 5° categoria femminile. Il giorno successivo, invece, sarà dedicato alle competizioni maschili di 6° e 4° categoria. Durante il torneo, si adotterà una formula mista composta da una fase iniziale a gironi da quattro atleti e successiva fase a eliminazione diretta. Per partecipare, ogni atleta dovrà iscriversi pagando una quota di 12 euro entro mercoledì 10 giugno, giorno nel quale chiuderanno ufficialmente le iscrizioni.