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SARONNO – Arrivano a Saronno con la terza edizione del Memorial Gianfranco Palazzoli i Campionati Regionali Fitet 2026 che, organizzati dal Comitato Regionale Lombardo in collaborazione con Ad Tennistavolo Saronno, andranno in scena il 13 e 14 giugno nella palestra dell’auditorium Aldo Moro di via Santuario dove saranno allestite ben quattordici aree di gioco.

La manifestazione sportiva di tennistavolo inizierà ufficialmente alle 9 di sabato 13 giugno con i Campionati Regionali Assoluti dedicati alla 1°, 2° e 3° categoria maschile, mentre nel pomeriggio si darà spazio alle gare femminili assolute e ai tornei di 4° e 5° categoria femminile. Il giorno successivo, invece, sarà dedicato alle competizioni maschili di 6° e 4° categoria. Durante il torneo, si adotterà una formula mista composta da una fase iniziale a gironi da quattro atleti e successiva fase a eliminazione diretta. Per partecipare, ogni atleta dovrà iscriversi pagando una quota di 12 euro entro mercoledì 10 giugno, giorno nel quale chiuderanno ufficialmente le iscrizioni.

Il programma

Sabato 13 giugno

Ore 9.00: Assoluti 1ª, 2ª e 3ª categoria maschile Ore 15.00: Assoluti 1ª, 2ª e 3ª categoria femminile Ore 15.00: 4ª categoria femminile Ore 15.00: 5ª categoria femminile Domenica 14 giugno