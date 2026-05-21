iltra2

TRADATE – Nuova iniziativa dedicata alla cura della città con la pulizia di piazza Gramsci e delle zone limitrofe, realizzata grazie all’impegno dei volontari del gruppo di Plastic Free.

A ringraziarli pubblicamente è stato l’assessore comunale all’ambiente Vito Pipolo, che ha voluto sottolineare il valore dell’attività svolta. “Un sincero ringraziamento ai volontari di Plastic Free per il lavoro che è stato svolto”, ha scritto l’assessore. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Federica Negroni “per l’impegno e la costanza con cui porta avanti queste iniziative”.

Nel messaggio è stato inoltre evidenziato il contributo degli operatori Seprio, che si occuperanno della raccolta e del conferimento del materiale recuperato in piattaforma. “Grazie a chi si sporca le mani per tenere pulita la nostra città. Sono gesti piccoli, ma fanno la differenza e riempiono il cuore”, ha concluso l’assessore Pipolo.

(foto: una parte dei rifiuti che sono stati recuperati in piazza Gramsci a Tradate)

21052026