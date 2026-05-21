Venegono Inferiore: aperte le votazioni del bilancio partecipato under 30, c’è tempo sino al 31 maggio
21 Maggio 2026
VENEGONO INFERIORE – Sono aperte da alcuni giorni le votazioni del “Bilancio partecipato giovani under 30”, l’iniziativa promossa dal Comune di Venegono Inferiore per coinvolgere direttamente i ragazzi nelle scelte per il territorio. Il progetto mette a disposizione 30 mila euro destinati alla realizzazione delle idee presentate dai giovani del paese. La fase attualmente in corso è la terza, quella dedicata alla votazione delle proposte. Come indicato nel volantino diffuso dal Comune, possono partecipare i giovani tra i 12 ed i 30 anni che vivono oppure studiano a Venegono Inferiore.
Le votazioni resteranno aperte sino al 31 maggio. I cittadini aventi diritto possono esprimere la propria preferenza accedendo alla pagina dedicata tramite il qr code presente sul materiale informativo.
L’iniziativa punta a favorire la partecipazione attiva dei più giovani alla vita pubblica e alla progettazione del futuro del paese. “Il tuo paese, le tue idee, il nostro futuro” è infatti lo slogan scelto per accompagnare il percorso partecipativo.
Nel volantino il Comune invita inoltre a condividere il link della votazione con amici e conoscenti per favorire una partecipazione il più ampia possibile.
21052026