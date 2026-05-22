Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Potrebbe essere una delle prime grandi novità del mercato allenatori in Eccellenza. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando con insistenza nelle ultime ore, Michele Ferri sarebbe vicino a lasciare la Caronnese per approdare sulla panchina del Legnano. Al momento non ci sono ancora ufficialità, ma i rumors trovano conferme sempre più consistenti nell’ambiente calcistico lombardo. Ferri, ex difensore con trascorsi anche in Serie A e alla guida della Caronnese nelle ultime stagioni, sarebbe infatti uno dei principali candidati per il nuovo corso lilla.

Per la società rossoblù si aprirebbe così uno scenario inatteso, considerando che soltanto nei mesi scorsi era arrivata la conferma della prosecuzione del rapporto tecnico con Ferri anche per la stagione 2025-2026.

La possibile separazione starebbe però già spingendo la dirigenza di corso della Vittoria a guardarsi attorno. Secondo le indiscrezioni, il nome che piace maggiormente sarebbe quello di Andrea Tomasoni, reduce dall’ottimo campionato disputato con la Vergiatese. Fra le alternative valutate ci sarebbe anche Ferdinando Fedele. Per Ferri si tratterebbe di una nuova tappa in una carriera da allenatore in continua crescita. Dopo gli inizi come vice proprio alla Caronnese, il tecnico bustocco ha guidato anche Castanese e la stessa formazione rossoblù da primo allenatore, diventando uno dei profili più apprezzati del panorama dilettantistico lombardo.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi decisivi e le eventuali ufficializzazioni di un valzer di panchine che rischia di cambiare profondamente gli equilibri del prossimo campionato di Eccellenza.

22052026