Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Arte e memoria si incontrano nel palazzo comunale di Caronno Pertusella, con un evento legato all’ottantesimo anniversario della Repubblica e del voto alle donne.

Sabato 23 maggio, alle 11, nella sala Agorà del comune, si terrà l’inaugurazione di quattro pannelli artistici sul tema: si tratta di opere realizzate dai soci dell’associazione Fare Arte, in particolare da Deborah Castelli, Angelo Ariti, Gianlorenzo Paoletti e Luisa Onorato. I pannelli sono la compiuta realizzazione di opere nate da piccoli bozzetti a cui tutti i soci di Fare Arte hanno lavorato, selezionati poi dall’Amministrazione per decorare prima l’agorà del comune, dove rimarranno fino a settembre, poi la nuova biblioteca di Caronno Pertusella.

Nella stessa occasione verranno esposti anche tutti i bozzetti che hanno concorso per l’affissione nel comune.

Sempre in occasione dell’ottantesimo anniversario dal primo voto femminile, lunedì 25 maggio alle 18:30, nella sala Agorà, con l’inaugurazione della mostra “Suffragette italiane verso la cittadinanza”, a cura dell’Unione Femminile Nazionale. La serata vedrà gli interventi di Roberta Cairoli e Valeria Mariani, che accompagneranno il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle battaglie per il diritto di voto e per la piena partecipazione delle donne alla vita democratica del Paese.

(in foto: particolari dei quattro pannelli artistici esposti)

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