Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 24 maggio si terrà l’ottava edizione della manifestazione podistica a passo libero “Quatar pass tra la Lura e Carònn”, organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini. La partenza è programmata per le 9:30 alla baita degli Alpini in via Pola 162.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia passare qualche ora all’aria aperta, grazie a una formula a passo libero che consente a ciascuno di gestire l’andatura secondo il proprio grado di allenamento. Per andare incontro alle diverse esigenze, gli organizzatori hanno predisposto tre differenti itinerari:

Un tracciato breve da 5 chilometri , ideale per famiglie e passeggiate rilassanti.

Un percorso intermedio da 10 chilometri .

Un circuito più impegnativo da 15 chilometri per i camminatori più esperti.

La quota di partecipazione per aderire alla camminata è di 6 euro, mentre l’accesso è completamente gratuito per i bimbi più piccoli (fino all’età della scuola dell’infanzia).

Il vero motore dell’iniziativa resta, come da tradizione, la beneficenza. I fondi raccolti tramite le iscrizioni di questa edizione avranno infatti una doppia destinazione utilitaristica e sociale: serviranno da un lato a comprare nuove attrezzature destinate ai locali cucina della baita degli Alpini, e dall’altro a rimpinguare il Fondo di solidarietà scolastico dedicato agli studenti dell’Istituto comprensivo “Alcide De Gasperi”.

(foto archivio)

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