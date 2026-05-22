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CASTIGLIONE OLONA – Sessant’anni di impegno, volontariato e solidarietà. Avis Castiglione Olona festeggia nel fine settimana il prestigioso traguardo del sessantesimo anniversario dalla fondazione con una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza.

L’associazione, nata nel 1966, rappresenta da decenni un punto di riferimento per il territorio nella promozione della donazione del sangue e nella sensibilizzazione ai valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Un percorso costruito grazie all’impegno dei volontari e dei tanti donatori che negli anni hanno sostenuto l’attività del gruppo castiglionese.

Il programma

Per celebrare l’anniversario è stato organizzato un programma speciale patrocinato dal Comune di Castiglione Olona. Il primo appuntamento è previsto per sabato 23 maggio alle 17 nella sede Avis di via Manzoni 4. Sarà un momento celebrativo dedicato alla storia dell’associazione e al legame costruito con la comunità locale in questi sessant’anni di attività.

Le celebrazioni proseguiranno poi domenica 24 maggio alle 10.30 con la santa messa commemorativa, altro momento centrale del programma organizzato per ricordare il lungo cammino dell’associazione e ringraziare volontari e donatori.

Nel messaggio diffuso nei giorni scorsi, Avis Castiglione Olona ha voluto sottolineare come dietro questi sessant’anni ci siano “storie, volti e gesti silenziosi che hanno fatto la differenza nella vita di tante persone”. L’associazione ha inoltre ribadito l’importanza di continuare a coinvolgere nuovi donatori e soprattutto i giovani, per garantire continuità a una realtà che continua ad avere un ruolo fondamentale nel territorio. Dal gruppo arriva anche un invito rivolto ai cittadini a conoscere più da vicino il mondo Avis e a valutare la possibilità di entrare a far parte dell’associazione, contribuendo concretamente con la donazione del sangue.

22052026