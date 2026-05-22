Politica

ROMA – “Ancora una volta la montagna ha partorito un topolino: a dispetto delle tante aspettative, il dl fiscale si è rattrappito a un provvedimento eterogeneo e confuso, incapace di affrontare i problemi che doveva risolvere”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, annunciano il voto contrario del suo gruppo al Dl fiscale.

“Non offre alcuna risposta di sistema sul caro carburanti e nemmeno sulla semplificazione burocratica: la rottamazione delle cartelle rimane una giungla, sia per i contribuenti che per i commercialisti. Resta irrisolta anche la questione degli investimenti delle aziende: il blocco degli investimenti provocato da Transizione 5.0 non viene nemmeno scalfito. Al Senato abbiamo provato a utilizzare la leva fiscale come antidoto alla sempre più intollerabile emorragia di giovani italiani verso l’estero. Abbiamo proposto di ripristinare la detassazione introdotta dal governo Renzi per favorirne il rientro e di varare una sperimentazione sulla start tax. Avremmo reso più attrattivi i salari d’ingresso e consentito a tanti giovani di declinare i loro progetti di vita nel nostro Paese. Ma la maggioranza continua a rimanere silente. Il risultato, in un contesto internazionale sempre più competitivo, è un paese immobile che perde in competitività.” ha concluso.

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