SOLARO – Al fianco dei lavoratori Electrolux e delle loro famiglie nella giornata della visita della segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein. Così il Circolo Pd Alte Groane racconta la partecipazione al presidio e all’incontro davanti allo stabilimento di corso Europa, tornando a chiedere il ritiro del piano che prevede 1.700 esuberi.

“Come Circolo Pd Alte Groane, eravamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Electrolux a Solaro, insieme ai nostri rappresentanti politici e istituzionali” spiegano in una nota diffusa nelle ultime ore. Il circolo definisce “gravissima” la situazione che si sta delineando per il sito produttivo, parlando di “centinaia di famiglie” che vivono nell’incertezza.

Nel comunicato viene definito “inaccettabile” il piano annunciato dall’azienda, con la preoccupazione che il territorio “paghi ancora una volta il prezzo dell’assenza di una seria politica industriale”. Da qui la richiesta di interventi concreti per salvaguardare occupazione e produzione industriale.

Durante il pomeriggio la delegazione del Pd ha accolto Elly Schlein, arrivata a Solaro per incontrare lavoratori e delegati sindacali. “Il lavoro si difende con azioni concrete, senza limitarsi ad annunci e slogan” si legge ancora nella nota.

Il Circolo Pd Alte Groane conclude ribadendo la volontà di continuare a sostenere i dipendenti Electrolux e le loro famiglie, chiedendo “responsabilità, presenza delle istituzioni e tutela concreta dei posti di lavoro”.

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Esuberi Electrolux, Elly Schlein a Solaro con gli operai: “Sarà una lunga vertenza io noi ci saremo. Se ne occupi Meloni il ministero non basta”

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