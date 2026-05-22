Saronnese

ORIGGIO – Nell’urna preparata per la serata del confronto tra i candidati sindaco c’erano decine di domande arrivate dai cittadini. Alcune erano molto simili tra loro, altre affrontavano temi specifici del paese, tanto che in diversi casi gli organizzatori hanno deciso di unirle per permettere a tutti i candidati di rispondere sui temi più sentiti dalla comunità. Al centro del dibattito soprattutto viabilità, commercio, eventi, sicurezza stradale, giovani e futuro degli spazi pubblici.

QUI LE RISPOSTE DI EVASIO REGNICOLI DURANTE LA SERATA

Ecco le risposte di Evasio Regnicoli

Premessa d’obbligo è che legge, serietà e competenza richiedono il deposito del programma amministrativo nel momento in cui si presentano le liste dei candidati sindaci e consiglieri comunali. Anche quello che si distribuisce ai cittadini per correttezza dovrebbe essere uguale od eventualmente per comodità la sintesi di quello depositato in Comune e consultabile pubblicamente. Noi ci siamo sempre attenuti a tale principio trasparente e corretto.

1. Il Parco di Villa Borletti è un luogo di rappresentanza del paese, spesso definito negli ultimi anni come “il parco dei divieti”. In passato ospitava numerosi eventi, manifestazioni e iniziative, che però da tempo non vengono più organizzati. Avete intenzione di rilanciare attività ed eventi all’interno del parco, così da valorizzarlo nuovamente?

Abbiamo già organizzato eventi, manifestazioni ed iniziative e possiamo farlo ancora ma sono particolarmente impegnativi ed antieconomici a causa di alcuni vincoli della Sovrintendenza alle Belle Arti per il Parco di Villa Borletti. Con una nuova Convenzione con l’associazione che gestisce la Villa Borletti si potranno agevolare, sostenere e supportare nuove iniziative culturali nel Parco di Villa Borletti

2. Cosa pensa dell’idea di spostare il mercato in una zona più centrale del paese, come Corte Fabbrica o il parcheggio di via Udrigium?

E’ una iniziativa vietata dalla normativa regionale che prevede, per i mercati periodici, il posizionamento e l’installazione solo in area con colonnine per i numerosi servizi e fornite di servizi igienici . Altri posizionamenti solo per mercati occasionali e saltuari che organizziamo già frequentemente, uno per tutti il più noto mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi;

3. Le panchine del Did sono state collocate entrambe in un angolo del Parco Borletti. Nei paesi vicini, invece, sono posizionate in punti più centrali e visibili, come previsto dal bando, anche per attrarre visitatori e favorire il commercio locale. Pensate di individuare una nuova collocazione, anche in vista di future iniziative?

Realizzare panchine che hanno un peso eccessivo comporta l’impossibilità di poterle posare in alcuni punti (per esempio Corte Fabbrica dove ci sono la maggior parte degli esercizi commerciali) perché rischierebbero di nuocere al sito e Il Parco di Villa Borletti è al centro di Origgio ed è il punto con il maggior passaggio pedonale di Origgio. Si possono studiare altri posizionamenti ma a tutela e rispetto del luogo

4. In che modo pensate di migliorare la comunicazione con i commercianti, soprattutto per quanto riguarda il preavviso di eventi, mercati e lavori stradali? E come intendete collaborare per valorizzare anche le attività più periferiche, ma comunque importanti per il paese?

Miglioreremo ulteriormente la comunicazione con i cittadini potenziando i canali informatici con aggiornamenti semplici, accessibili e tempestivi. Verrà definito un calendario annuale denominato “Origgio Viva” da promuovere come Comune nei confronti della cittadinanza. Abbiamo organizzato nuovamente la Muschionight e la Festa presso la Madonnina del Bosco, eventi storici abbandonati da oltre 20 anni e da noi recuperati con la finalità di fare vivere le aree più periferiche

5. Qual è la vostra visione riguardo ai parcheggi del paese? Avete inoltre idee o soluzioni per affrontare il problema delle numerose serrande abbassate e dei locali sfitti, i cui proprietari spesso non intendono ristrutturare o affittare gli spazi?

“Nelle valutazioni e considerazioni scientifiche risulta che Origgio è fornito di parcheggi in misura soddisfacente in base al numero dei cittadini, degli uffici e degli esercizi commerciali presenti. Abbiamo aumentato i parcheggi per i disabili. Ricordo che abbiamo SOLO parcheggi gratuiti. Abbiamo diverse idee e progetti in collaborazione con il Distretto del Commercio “Antiche Brughiere”

6. Per quanto riguarda la collaborazione tra Comune e commercianti nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, in che modo pensate di sostenere eventuali progetti e semplificare la burocrazia comunale, sia per l’organizzazione degli eventi sia per le iniziative commerciali?

Abbiamo pubblicato periodicamente un bando che semplifica ed elimina burocrazia e gli assessori e l’organo di Polizia Locale aiutano ed agevolano sempre i commercianti nelle pratiche;

7. Come sarà la nuova squadra di Giunta? Ci saranno assessori esterni? Soprattutto chi sarà il vicesindaco? (13 persone chiedono proprio i nomi)

“Abbiamo una squadra di donne ed uomini Origgesi, tutti i consiglieri e i prossimi assessori sono candidati. Chi andrà a votare li può vedere pubblicati sul sito comunale e sui cartelloni elettorali. Li scelgono i cittadini, massima trasparenza e democrazia”

8. Quali proposte avete pensato per i giovani per renderli parte attiva della comunità?

“Da anni abbiamo istituito la Consulta Giovanile che funziona benissimo ed organizza eventi e manifestazioni. Inoltre due volte all’anno in occasione del 17 marzo che è la data di nascita dello Stato Italiano e il giorno della Festa “Patronale”, il secondo lunedì del mese di settembre, organizziamo la Festa dei Neodiciottenni con incontro con Avis, Aido e Protezione Civile e distribuiamo tessera elettorale e chiavetta della Costituzione italiana”

9. Avete progetti per gli orti comunali?

“Progetto e accordo già realizzato, da sistemare alcuni dettagli legati a logo e convenzione per disciplinare il partenariato pubblico-privato”

10. Come volete affrontare (dossi etc) il tema della velocità eccessiva e della sosta nelle vie interne?

“E’ stata preparata una programmazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria con priorità definite e monitoraggio costante. Ormai abbiamo quasi completamente implementato la videosorveglianza, andando anche in Consiglio Comunale con un regolamento che la disciplina quindi possiamo intervenire laddove riscontriamo una criticità, oltre al sistema storico delle segnalazioni dei cittadini che vengono sempre ascoltate, valutate e considerate”

11. Quali soluzioni ipotizzate per via Cavour congestionata dal traffico e coi marciapiedi impraticabile?

“E’ stato predisposto un Piano di Interventi per il miglioramento della vivibilità e della transitabilità dell’asse principale del paese, da via Cavour, via Dante e via Manzoni anche attraverso dissuasori di velocità ed azioni di sicurezza per gli utenti deboli”

12. Via Sant’Ambrogio che futuro? C’è il problema della zona usata per le deiezioni canine, quello dell’alta velocità? E l’apertura futura?

“E’ prevista la realizzazione del prolungamento di via Gran Paradiso, la ridefinizione degli spazi di parcheggio di via Sant’Ambrogio e di via Garibaldi, una riqualificazione dell’intero comparto”

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