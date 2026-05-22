Saronnese

ORIGGIO – Nell’urna preparata per la serata del confronto tra i candidati sindaco c’erano decine di domande arrivate dai cittadini. Alcune erano molto simili tra loro, altre affrontavano temi specifici del paese, tanto che in diversi casi gli organizzatori hanno deciso di unirle per permettere a tutti i candidati di rispondere sui temi più sentiti dalla comunità. Al centro del dibattito soprattutto viabilità, commercio, eventi, sicurezza stradale, giovani e futuro degli spazi pubblici.

QUI LE RISPOSTE DI FRANCESCO VENTURINI DURANTE LA SERATA

Ecco le risposte di Francesco Venturini

1. Il Parco di Villa Borletti è un luogo di rappresentanza del paese, spesso definito negli ultimi anni come “il parco dei divieti”. In passato ospitava numerosi eventi, manifestazioni e iniziative, che però da tempo non vengono più organizzati. Avete intenzione di rilanciare attività ed eventi all’interno del parco, così da valorizzarlo nuovamente?

Tutela non significa immobilismo. L’obiettivo è superare l’idea del “parco dei divieti” e costruire invece il parco delle opportunità. Per noi il punto non è solo riportare qualche evento ogni tanto. Sul nostro programma abbiamo scritto a chiare lettere che il verde deve essere vivibile. Il parco (e la torre Schiapparelli) va utilizzato tutti i giorni, con regole chiare, cura costante e attività compatibili con il suo valore storico e ambientale. Un luogo per leggere, studiare, incontrarsi, fare piccole attività culturali, iniziative per bambini, momenti musicali, eventi delle associazioni e attività educative legate al verde e alla storia del paese.

2. Cosa pensa dell’idea di spostare il mercato in una zona più centrale del paese, come Corte Fabbrica o il parcheggio di via Udrigium?

Siamo perfettamente allineati con questa proposta. Un mercato più centrale può generare più passaggio, più relazioni, più attrattività e anche maggiori opportunità per le attività locali. Non vogliamo una scelta calata dall’alto. Vogliamo costruirla con ambulanti, commercianti, cittadini e uffici comunali, per arrivare a una soluzione utile, sostenibile e condivisa. La localizzazione precisa — Via repubblica, via ai Boschi, Via Dante, via Udrigium, via Piantanida o altre soluzioni compatibili — dovrà essere valutata con attenzione, tenendo conto di accessibilità, parcheggi, sicurezza, viabilità, logistica per gli ambulanti e impatto sui residenti.

3. Le panchine del Did sono state collocate entrambe in un angolo del Parco Borletti. Nei paesi vicini, invece, sono posizionate in punti più centrali e visibili, come previsto dal bando, anche per attrarre visitatori e favorire il commercio locale. Pensate di individuare una nuova collocazione, anche in vista di future iniziative?

Le panchine del DID non devono essere semplicemente “collocate”, ma devono essere visibili, riconoscibili e inserite in un percorso capace di generare attenzione e ricadute positive. Se oggi la posizione non consente di raggiungere questi obiettivi, è giusto aprire una valutazione seria su un progetto più ampio di valorizzazione. La scelta però va fatta con metodo, non in modo estemporaneo: ascoltando i cittadini, le associazioni coinvolte, verificando i vincoli tecnici e individuando una soluzione che dia maggiore visibilità all’iniziativa senza snaturarne il significato

4. In che modo pensate di migliorare la comunicazione con i commercianti, soprattutto per quanto riguarda il preavviso di eventi, mercati e lavori stradali? E come intendete collaborare per valorizzare anche le attività più periferiche, ma comunque importanti per il paese?

Sembra quasi una barzelletta che, nell’epoca di internet, dei social network e degli strumenti digitali, si continui a parlare di “problemi di comunicazione”. Il punto non è tecnico: il punto è politico e organizzativo. Noi di Origgio Democratica pensiamo che il problema vero sia la trasparenza. Serve un Comune che comunichi in modo chiaro, tempestivo e accessibile, mettendo cittadini, associazioni e commercianti nelle condizioni di sapere, partecipare e proporre.

Per quanto riguarda l’organizzazione degli eventi e il coordinamento con le associazioni, il nostro punto fermo è che la Pro Loco di Origgio deve essere messa nelle condizioni di funzionare, crescere ed essere autonoma portando con sé tutte le altre realtà associative del paese. Per noi la Pro Loco deve diventare la vera casa delle associazioni: un luogo di coordinamento, collaborazione e progettazione.

Sulle necessità delle attività periferiche, invece, il metodo deve essere semplice: ascoltare chi lavora ogni giorno sul territorio. Per questo ci affideremo alle proposte dell’associazione commercianti.

5. Qual è la vostra visione riguardo ai parcheggi del paese? Avete inoltre idee o soluzioni per affrontare il problema delle numerose serrande abbassate e dei locali sfitti, i cui proprietari spesso non intendono ristrutturare o affittare gli spazi?

Dal 2002 al 2017 Origgio è cresciuta più a misura di automobile che di persona: secondo le rilevazioni degli Amici del Bosco, è stato creato quasi un nuovo posto auto per ogni nuovo abitante. Non è solo una questione di numero assoluto di parcheggi, ma di uso dello spazio pubblico. Se ogni trasformazione urbana viene pensata partendo dall’automobile, il paese diventa meno vivibile, meno sicuro, meno verde e meno accessibile. Per noi le strade devono servire prima di tutto a muoversi, non a diventare depositi permanenti di auto. L’obiettivo non è “togliere parcheggi”, ma restituire equilibrio: meno spazio sprecato, più sicurezza, più qualità urbana e un paese costruito finalmente a misura di persona.

Naturalmente i parcheggi servono, soprattutto per le attività commerciali, le persone fragili e i servizi. Ma vanno organizzati meglio. Al primo punto del nostro programma abbiamo messo la mobilità sostenibile proprio per questo: più percorsi pedonali e ciclabili sicuri, collegamenti migliori e moderazione del traffico veicolare.

Vediamo anche noi le serrande abbassate, e pensiamo che il tema vada affrontato partendo dalla causa: oggi in alcune zone manca domanda per nuovi spazi commerciali. Bisogna creare le condizioni perché quei locali tornino appetibili. Se il centro del paese torna a essere vivo, accessibile e frequentato tutti i giorni, sarà poi anche il mercato a spingere i proprietari a riqualificare gli spazi e a rimetterli in circolo. Per aumentare la vitalità del centro siamo convinti che valga la pena utilizzare un approccio nuovo e condiviso agendo sull’urbanistica, sulla viabilità e sul coordinamento con le associazioni.

6. Per quanto riguarda la collaborazione tra Comune e commercianti nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, in che modo pensate di sostenere eventuali progetti e semplificare la burocrazia comunale, sia per l’organizzazione degli eventi sia per le iniziative commerciali?

La semplificazione non significa meno regole. Significa regole più chiare, pratiche più rapide e meno passaggi inutili. Lo strumento per snellire la burocrazia esiste già e si chiama digitalizzazione. Dal lato del cittadino sono disponibili tools come l’app IO, identità digitale, carta d’identità elettronica e firme digitali. Il problema è che spesso questi strumenti non vengono usati fino in fondo, oppure vengono affiancati da procedure ancora troppo lente, frammentate e cartacee. In particolare, vogliamo creare un sito web comunale più interattivo, che non sia solo la vetrina dell’amministrazione, ma un vero strumento di comunicazione e servizio: informazioni aggiornate, calendario degli eventi, modulistica digitale, canali di richiesta semplici, stato delle pratiche consultabile e comunicazioni più trasparenti.

7. Come sarà la nuova squadra di Giunta? Ci saranno assessori esterni? Soprattutto chi sarà il vicesindaco? (13 persone chiedono proprio i nomi)

Candidati li conoscete: sono persone presenti, riconoscibili, molte delle quali origgesi dalla nascita e con un legame diretto con il paese.

Se avremo l’onore di vincere questa competizione, la Giunta sarà costruita con un criterio semplice: competenze, disponibilità e passione. Perché un lavoro fatto con passione è un lavoro fatto bene. Non vogliamo distribuire incarichi prima del voto come fossero caselle da occupare. Vogliamo prima rispettare il mandato degli elettori e poi scegliere le persone più adatte per ogni delega. Per quanto riguarda eventuali assessori esterni, non partiamo da una logica chiusa: se serviranno competenze specifiche utili al paese, le valuteremo con trasparenza. Ma il punto fermo resta uno: ogni scelta dovrà essere motivata dall’interesse di Origgio, non da equilibri personali o politici. Sul vicesindaco vale lo stesso principio: sarà una figura competente, affidabile e capace di collaborare pienamente con il sindaco e con tutta la squadra. I nomi ci sono, le persone ci sono, ma prima vengono il voto dei cittadini e il progetto per il paese.

8. Quali proposte avete pensato per i giovani per renderli parte attiva della comunità?

Origgio ha associazioni di ogni tipo: da quelle più conviviali, che costruiscono socialità, a quelle culturali, sportive, ambientali e socialmente più impegnate.

Per noi questo è un patrimonio enorme, che va reso più visibile, coordinato e accessibile. Le associazioni non devono essere considerate solo soggetti che organizzano eventi, ma una parte fondamentale della vita del paese. Nel nostro programma abbiamo previsto l’attivazione di progetti di inclusione, volontariato ed educazione civica, partendo dalle scuole. Vogliamo che ragazze e ragazzi conoscano meglio le realtà associative del territorio e possano sperimentare forme concrete di partecipazione. Abbiamo un patrimonio di associazioni che deve dare più spazio ai giovani. Non solo come destinatari delle iniziative, ma come protagonisti: volontari, organizzatori, promotori di idee nuove.

9. Avete progetti per gli orti comunali?

Non abbiamo oggi un progetto già definito sugli orti comunali. Il metodo corretto, per noi, è partire da una mappatura dei bisogni: capire quante persone sarebbero interessate, quali aree potrebbero essere adatte, quali costi e responsabilità comporterebbe il progetto, e quali finalità dovrebbe avere. Orti per anziani? Orti didattici per le scuole? Orti sociali gestiti con associazioni? Sono ipotesi diverse, che richiedono organizzazione diversa. Per questo invitiamo chi propone l’idea a confrontarsi anche con un ETS operante sul territorio, così da trasformare una proposta generica in un progetto strutturato, sostenibile e utile alla comunità.

10. Come volete affrontare (dossi etc) il tema della velocità eccessiva e della sosta nelle vie interne?

Origgio si è dotata di un Piano Urbano del Traffico che aveva la premessa, errata, di “fluidificare il traffico” senza tenere conto delle specificità del territorio. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: anni di trascuratezza politica hanno portato molte nostre strade a una situazione percepita come un vero far west: sosta selvaggia, velocità eccessiva…

Per noi il tema non è solo tecnico. È una questione di gestione dei beni comuni: strade, piazze, marciapiedi, parchi, attraversamenti, spazi davanti alle scuole. Sono luoghi di tutti e devono essere governati nell’interesse di tutti, non lasciati alla legge del più forte .La viabilità deve servire a rendere il paese più sicuro, più accessibile e più vivibile: per chi cammina, per chi va in bicicletta, per chi accompagna i figli a scuola, per gli anziani, per le persone con disabilità e anche per chi usa l’auto quando è necessario.

11. Quali soluzioni ipotizzate per via Cavour congestionata dal traffico e coi marciapiedi impraticabile?

In base alle rilevazioni effettuate in fase di stesura del Piano Urbano del Traffico oltre il 50% del traffico veicolare in Origgio è rappresentato dal traffico di attraversamento. Questo significa che molte auto non si fermano in paese, ma usano le nostre strade come scorciatoia. Prima di tutto vanno create sinergie con i Comuni vicini, perché il traffico di attraversamento non si risolve solo dentro i confini amministrativi di Origgio. Le possibilità ci sono: ZTL, sensi unici, aree a precedenza ciclabile, moderazione della velocità, attraversamenti protetti, riordino della sosta e percorsi pedonali più sicuri. Ogni soluzione ha effetti diversi sulla viabilità e va studiata con attenzione. Per noi la soluzione non può essere improvvisata né calata dall’alto. Va costruita con i cittadini e con chi vive ogni giorno quelle strade, valutando dati, criticità e alternative concrete.

12. Via Sant’Ambrogio che futuro? C’è il problema della zona usata per le deiezioni canine, quello dell’alta velocità? E l’apertura futura?

Collegare via Sant’Ambrogio con via Gran Paradiso significa aumentare la pressione urbanistica e trasformare le strade di un quartiere tranquillo in un nuovo asse di attraversamento. Il rischio è evidente: quel collegamento diventerebbe un peduncolo stradale pronto ad assorbire traffico deviato da altre zone, ad esempio da un eventuale senso unico su via Cavour. In questo modo non si risolve il problema: lo si sposta da una strada all’altra, scaricandolo su residenti che oggi vivono in un contesto più tranquillo.

Anche questa misura era prevista dal Piano Urbano del Traffico, ma noi di Origgio Democratica non siamo mai stati d’accordo con quell’impostazione. Pensare di risolvere il traffico creando nuove strade è una visione superata: più strade significano più traffico, più consumo di suolo, più rumore e più inquinamento.

Esistono dei regolamenti che riguardano le deiezioni canine ed è un tema con una forte implicazione educativa. Siamo consapevoli del problema che andrà studiato coinvolgendo i residenti per decidere come affrontarlo.

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