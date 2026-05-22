Saronnese

ORIGGIO – Nell’urna preparata per la serata del confronto tra i candidati sindaco c’erano decine di domande arrivate dai cittadini. Alcune erano molto simili tra loro, altre affrontavano temi specifici del paese, tanto che in diversi casi gli organizzatori hanno deciso di unirle per permettere a tutti i candidati di rispondere sui temi più sentiti dalla comunità. Al centro del dibattito soprattutto viabilità, commercio, eventi, sicurezza stradale, giovani e futuro degli spazi pubblici.

QUI LE RISPOSTE DI CERIANI DURANTE LA SERATA

Ecco le risposte di Mario Ceriani

1. Il Parco di Villa Borletti è un luogo di rappresentanza del paese, spesso definito negli ultimi anni come “il parco dei divieti”. In passato ospitava numerosi eventi, manifestazioni e iniziative, che però da tempo non vengono più organizzati. Avete intenzione di rilanciare attività ed eventi all’interno del parco, così da valorizzarlo nuovamente?

Si certo, deve essere “usato” dalla Comunità. Rimarra’ il divieto di libero gioco con il pallone. Evitare libera circolazione dei cani, che devono essere portati al guinzaglio. Da rivedere l’area giochi con sostituzione degli stessi e possibile copertura.

2. Cosa pensa dell’idea di spostare il mercato in una zona più centrale del paese, come Corte Fabbrica o il parcheggio di via Udrigium?

Sono favorevole, con riserva: da valutare l’idoneità di piazza Repubblica a sopportare il peso degli automezzi e la disponibilità degli esercenti a un utilizzo dei propri bagni. Ci sarebbe poi il problema della pulizia e l’eventuale danneggiamento della pavimentazione. Posizionarlo lungo un tratto di via Repubblica, o nel parcheggio, vorrebbe condizionare per mezza giornata, l’accesso ad alcune abitazioni. Rimarrebbe sempre il problema bagni per gli ambulanti. Così anche per il parcheggio di via Udrigium. Disponibile a valutare l’opportunità, se questo porterebbe a una maggiore presenza degli ambulanti.

3. Le panchine del Did sono state collocate entrambe in un angolo del Parco Borletti. Nei paesi vicini, invece, sono posizionate in punti più centrali e visibili, come previsto dal bando, anche per attrarre visitatori e favorire il commercio locale. Pensate di individuare una nuova collocazione, anche in vista di future iniziative?

Sono a conoscenza che non c’è stata alcuna inaugurazione delle panchine a differenza di Comuni limitrofi. Sono disponibile a dialogare con l’associazione commercianti, con il Did, per individuare una migliore funzionale collocazione.

4. In che modo pensate di migliorare la comunicazione con i commercianti, soprattutto per quanto riguarda il preavviso di eventi, mercati e lavori stradali? E come intendete collaborare per valorizzare anche le attività più periferiche, ma comunque importanti per il paese?

Filo diretto con l’associazione di categoria per un aperto dialogo. Sostenere il Did e riattivare il progetto VisitOriggio per avere un ulteriore servizio di supporto , che sinergicamente con il Did, possa dare quella spinta auspicata a colmare la differenza con i Comuni limitrofi.

5. Qual è la vostra visione riguardo ai parcheggi del paese? Avete inoltre idee o soluzioni per affrontare il problema delle numerose serrande abbassate e dei locali sfitti, i cui proprietari spesso non intendono ristrutturare o affittare gli spazi?

I parcheggi in zona centrale sono proporzionati al bisogno di servizio. Si deve creare i parcheggi rosa, e non sarà mai applicata la sosta a tariffa. Per le serrande chiuse si può adottare incentivi alla manutenzione straordinaria, soprattutto su via Dante, con riduzione oneri di urbanizzazione , Imu, tale da rimmerli in locazione con affitto calmierato.

6. Per quanto riguarda la collaborazione tra Comune e commercianti nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, in che modo pensate di sostenere eventuali progetti e semplificare la burocrazia comunale, sia per l’organizzazione degli eventi sia per le iniziative commerciali?

Credo che la collaborazione sinergica tra associazioni di categoria, associazioni di volontariato, culturali e Amministrazione Comunale sia imprescindibile. Un ruolo fondamentale deve averlo la Pro Loco.

7. Come sarà la nuova squadra di Giunta? Ci saranno assessori esterni? Soprattutto chi sarà il vicesindaco? (13 persone chiedono proprio i nomi)

In caso di mia elezione a Sindaco del Comune di Origgio, la Giunta Comunale sarà composta da due donne e due uomini. Di questi due assessori esterni, che non risultano tra i nove candidati a Consigliere Comunale. Clara Mondin già dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Uboldo-Origgio. Mette al servizio della giunta e della Comunità, una solida esperienza nel management formativo e nelle politiche giovanili e la conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa pubblica. Scuola e politiche giovanili dovranno caratterizzare l’Amministrazione Ceriani. Avvocato Pierluigi Gilli, già Sindaco del Comune di Saronno e grande conoscitore della giurisprudenza amministrativa. La nomina degli altri due assessori non saranno influenzate dal numero delle preferenze acquisite nell’urna elettorale. Il vice Sindaco sarà la dottoressa in tecniche psicologiche Giovanna Oliva, responsabile amministrativa con oltre quarant’anni di esperienza in una multinazionale del territorio. Già assessore comunale alla Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili, rapporto con le Associazioni del paese, nel mio terzo mandato 2015-2020. Dal settembre 2025 delegata comunale per FI. Gino Mario Frasson imprenditore e amministratore di due aziende del territorio del settore metalmeccanico e conoscitore delle attività economiche che riducono l’impatto ambientale e promuovono lo sviluppo sostenibile. È prevista una delega specifica per alcuni consiglieri eletti. Tutta la squadra darà il meglio possibile per rispettare l’impegno preso con la Comunità Origgese.

8. Quali proposte avete pensato per i giovani per renderli parte attiva della comunità?

“Vogliamo creare una ludoteca per i giovani, intesa anche come contrasto all’isolamento sociale. Molti ragazzi decidono di ritirarsi dalla vita sociale anche per lunghi periodi. Ci sono alcune cause importanti per lo sviluppo di questo fenomeno. Bullismo, sopraffazione, alte aspettative da parte degli adulti. La scuola è il primo luogo che può aiutare a identificare i primi campanelli d’allarme, in quanto è il luogo in cui il giovane può essere maggiormente esposto a bullismo e pressione sociale. Inoltre, il ragazzo può incontrare pressioni accademiche e sociali. Può appartenere a una famiglia con alte aspettative oppure attraversare una particolare esperienza traumatica, come una malattia o la perdita di una persona cara. I Comuni più attenti usano il gioco come strumento, una tecnica a bassa soglia, per agganciare i giovani e accompagnarli verso un centro d’ascolto o un ufficio di orientamento al lavoro senza creare timore o diffidenza. Entrare in una biblioteca per un torneo di scacchi, di carte come Magic o Pokémon, oppure di videogiochi è facile e divertente. Una volta entrati, i ragazzi trovano educatori e professionisti capaci di intercettare eventuali situazioni di disagio. Nelle biblioteche moderne, i cosiddetti learning center, i confini tra studio e svago si sfumano, offrendo potenziamento cognitivo, supporto scolastico e aiuto nello studio delle lingue. Dobbiamo perseguire l’adesione e il cofinanziamento dei bandi regionali per la Leva civica lombarda, offrendo ogni anno ai giovani tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di svolgere un anno di cittadinanza attiva retribuita nei settori della cultura, della transizione digitale e del supporto sociale, favorendo così l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. La Leva civica lombarda è stata fortemente sostenuta e integrata nella legge regionale numero 4 del 2022, “La Lombardia è dei giovani”, e rappresenta uno strumento straordinario. In sintesi, si tratta di una sorta di servizio civile su scala regionale, finanziato in parte da Regione Lombardia e in parte dagli enti locali, sia singolarmente sia in forma associata. È importante compiere scelte che siano nel solco delle leggi regionali, anche per poter accedere a fondi dedicati attraverso bandi specifici. Altrettanto fondamentale è fare rete con altri Comuni per alcuni progetti o servizi, così da garantire un equilibrio tra le esigenze di un piccolo paese e quelle di un Comune inserito nella città metropolitana. Per quanto riguarda le strutture a servizio di Origgio, si potrebbe valutare l’ampliamento dell’attuale biblioteca utilizzando il piano rialzato, ma anche pensare a una ludoteca e alla ristrutturazione della casa dell’ex segretario, per la quale oggi non è ancora chiara la futura destinazione. Si può inoltre ragionare sulla realizzazione di una nuova struttura sul terreno comunale di via Udrigium oppure avviare un confronto con i privati proprietari dell’area ex convitto”.

9. Avete progetti per gli orti comunali?

“Abbiamo presentato un programma amministrativo, garantito dal buon senso e dall’impegno concreto e responsabile di tutto il nostro gruppo. Un programma aperto a chiunque voglia interagire per correggerlo e migliorarlo. Il progetto per gli orti comunali ci è stato richiesto da alcune persone. Parte dell’area comunale di viale Resistenza ben si coniuga con questo progetto, essendoci già la fornitura di acqua. Da verificare le eventuali limitazioni correlate con la presenza dell’elettrodotto. Altra possibille ubicazione potrebbe essere parte dell’area comunale presso il parcheggio di via Udrigium. Se non utilizzata in toto per altra progettualità, una volta collegata alla rete idrica, sarebbe un punto di riferimento anche per i ragazzi della scuola primaria, che potrebbero raggiungerla facilmente percorrendo il viale pedonale che raccorda la scuola a via Repubblica e quindi all’area di via Udrigium”.

10. Come volete affrontare (dossi etc) il tema della velocità eccessiva e della sosta nelle vie interne?

“Tema che si presta a difficile soluzione perché fortemente condizionato dall’imprudenza di tanti automobilisti. Puoi inserire rilevatori di velocità, ma se non c’è la presenza in strada degli agenti di polizia locale, non puoi sanzionare. La soluzione è una maggiore presenza di quest’ultimi sul territorio per un’azione preventiva e non sanzionatrice. Personalmente rifiuto il saltuario utilizzo dell’autovelox su via Per Lainate. Mi confronterò con il comandante della polizia locale, per appurare se ci fosse la possibilità di installare su alcune vie ad alto scorrimento dei rilevatori di velocità fissi, regolarmente omologati e segnalati, come da codice stradale. Il posizionamento dei dossi è un tema delicato. Durante la mia prima Amministrazione, realizzai il dosso all’incrocio tra via Ortigara e via Volta per rallentare la velocità delle auto provenienti da via Volta e sono convinto che sia servito allo scopo. Altri sono stati posizionati e devi sempre considerare che i cittadini che hanno casa in prossimità, possono essere fortemente disturbati. Altro punto da non sottovalutare è l’ostacolo al passaggio di un’autoambulanza. La prima cosa è con l’ausilio della polizia locale, fare una mappatura dell’esistente, constatare l’eventuale necessità di intervento. Per la sosta selvaggia, dopo un richiamo al rispetto delle regole, solleciterò i nostri agenti a un giusto controllo. Ho già dichiarato che è mia intenzione continuare la sinergia d’azione con il Comune di Uboldo, ma non aumentare il carico di lavoro, aggiungendo convenzione con altro Comune. Se necessario amplieremo l’organico dei nostri agenti di polizia locale. L’obiettivo e credo di interpretare la richiesta di tutti gli Origgesi, è far si che ci sia maggior presenza degli agenti sul territorio comunale, mettendoli nelle condizioni migliori per svolgere il loro lavoro”

11. Quali soluzioni ipotizzate per via Cavour congestionata dal traffico e coi marciapiedi impraticabile?

“Via Cavour presenta una situazione complicata, data dal doppio senso di marcia su una larghezza insufficiente a consentire la presenza di due marciapiedi, in alcuni tratti, di ampiezza regolare come da codice stradale. Nella stesura del piano urbano della viabilità, nel 2018, abbiamo discusso sull’eventualità di un senso unico, di non facile attuazione essendo via Cavour una strada di collegamento con Uboldo. Mio impegno è favorire incontri con tecnici, per ascoltare i residenti, gli esercenti, per arrivare a una soluzione accettabile e praticabile”

12. Via Sant’Ambrogio che futuro? C’è il problema della zona usata per le deiezioni canine, quello dell’alta velocità? E l’apertura futura?

“L’apertura verso via Gran Paradiso è possibile e auspicabile. Da valutare eventuali effetti collaterali: se da una parte permetterebbe l’accesso e l’uscita sia su via G Paradiso che su via Cavour, dall’altra parte si potrebbe avere un aumento di traffico veloce di passaggio soprattutto proveniente da Uboldo- via Cavour. Divieto di accesso ai non residenti dall’incrocio con via Garibaldi e possibile uscita su via G Paradiso? In passato ho stabilito l’accesso ai soli residenti nel primo tratto di via Cardinal Ferrari. Disponibile a calendizzare incontri con tecnici, residenti di via Sant’Ambrogio, via Garbaldi, via San Francesco e via Cavour per analizzare la possibile miglior soluzione. Ho abitato per trent’anni al 16 di via Sant’ Ambrogio e obiettivamente non avevo mai riscontrato il problema velocità e nessun aveva fatto riferimento. Se viene segnalato questo pericolo, sicuramente può esserci dall’intersezione con via Garibaldi. Opportune verifiche e la soluzione può essere il posizionamento di dissuasori. Per salvaguardare il decoro urbano, installazione di videocamere e illuminazione adeguata , essendo una zona isolata. È evidente che il prolungamento su via G Paradiso comporterebbe una deterrenza a utilizzare la zona per le deiezioni canine”

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