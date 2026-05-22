SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 21 maggio, grande attenzione per l’arresto di un truffatore che si fingeva carabiniere per raggirare un’anziana, ma anche per le polemiche sul cinema sotto le stelle che non tornerà a Palazzo Visconti. Spazio poi alla vertenza Electrolux con la visita di Elly Schlein agli operai e al dibattito politico sulla sicurezza.

Si era presentato come maresciallo dei carabinieri per convincere un’anziana a consegnare gioielli e contanti, ma il piano è stato scoperto e il truffatore è stato arrestato mentre ritirava il bottino grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Il cinema sotto le stelle non tornerà a Palazzo Visconti: la rassegna estiva resterà a Casa Morandi dopo le valutazioni sui costi considerati troppo elevati per riportare gli spettacoli nella storica corte cittadina.

A Solaro la visita di Elly Schlein agli operai Electrolux ha acceso i riflettori sulla situazione dello stabilimento e sugli esuberi annunciati. La segretaria del Pd ha parlato di una vertenza lunga assicurando il sostegno del partito ai lavoratori.

Polemiche politiche sul tema sicurezza dopo l’intervento di Guaglianone, che denuncia come l’argomento non sia stato inserito all’ordine del giorno della commissione competente nonostante le richieste avanzate.