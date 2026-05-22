Cronaca

MISINTO – Momenti di apprensione nella serata di mercoledì 20 maggio in via della Pusterla, dove un macchinario industriale ha preso fuoco all’interno di un’attività produttiva. L’allarme è scattato alle 21,51 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Monza e Brianza e Varese.

Le squadre arrivate nell’azienda hanno avviato rapidamente le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme prima che raggiungessero gli altri macchinari presenti nell’area produttiva. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi per lo stabilimento.Non si registrano persone ferite o intossicate.

Per l’emergenza sono stati inviati due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, un carro soccorso e un’autoscala. I pompieri hanno lavorato anche alla messa in sicurezza della zona interessata dal rogo e alle verifiche tecniche sull’impianto coinvolto. Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del macchinario industriale.

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