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SARONNO – Venerdì 22 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore e il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature saranno in aumento nelle ore centrali del giorno, con una massima attesa di 29°C e una minima di 15°C, favorendo un clima tipicamente tardo primaverile.

I venti saranno generalmente deboli: al mattino quasi assenti, mentre nel pomeriggio soffieranno lievemente da Sudest senza particolari effetti sul territorio. Non sono presenti allerte meteo e le condizioni resteranno stabili anche in serata, con temperature gradevoli e assenza di fenomeni significativi.

La situazione atmosferica è determinata dalla presenza di un campo di alta pressione che interessa tutta la Lombardia, garantendo condizioni diffuse di bel tempo. Anche sulle pianure lombarde, nelle aree pedemontane e sui rilievi regionali sono previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con ventilazione debole dai quadranti sud-orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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