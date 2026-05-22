Comasco

MOZZATE – Una passeggiata serale nel bosco per scoprire il fascino della natura dopo il tramonto. È l’iniziativa proposta dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che organizza un’escursione dedicata all’ambiente boschivo notturno, “Tra rapaci e non solo”.

Il ritrovo è previsto alla piscina di Mozzate, in via ai Kennedy 1, con partenza alle 20.30. La durata dell’escursione sarà di circa 2 ore e 30 minuti. Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di munirsi di torcia elettrica e di indossare abbigliamento e calzature adatti a un’escursione in ambiente boschivo.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione preventiva. Nel comunicato viene inoltre precisato che l’ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso dell’escursione.

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21052026