Cronaca

SARONNO – Un’infermiera del pronto soccorso è stata colpita con una piantana per flebo durante un’aggressione avvenuta mercoledì mattina nella sala visite C dell’ospedale cittadino. Per l’episodio è stato arrestato un uomo di 34 anni, marocchino, accusato di lesioni personali a personale sanitario.

Secondo quanto emerso, l’uomo, operaio regolarmente presente in Italia e già noto alle forze dell’ordine, si era presentato al pronto soccorso lamentando una forte sciatalgia. Dopo l’attesa per la visita, avrebbe dato in escandescenze arrivando a colpire l’infermiera con la piantana della flebo. La donna ha riportato un trauma alla piramide nasale. Subito dopo l’aggressione il personale sanitario ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno bloccato il 34enne e proceduto all’arresto.

Durante la direttissima al tribunale di Busto Arsizio, l’uomo avrebbe cercato di giustificarsi spiegando di avere forti dolori e sostenendo che il gesto sarebbe stato accidentale. Ha inoltre riferito di essersi innervosito dopo una lunga attesa e per aver trovato, a suo dire, il personale impegnato a parlare. L’infermiera ha sporto denuncia. La vicenda è arrivata ieri in tribunale con il processo per direttissima davanti al giudice Giulia Troina. Il procedimento è seguito dal pubblico ministero Nadia Calcaterra.

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