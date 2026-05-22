Città

SARONNO – Si avvicina il momento conclusivo di “Fotografa un Saronnese”: sabato 24 maggio alle 18, nel suggestivo giardino di Casa Morandi, si terrà la cerimonia di premiazione delle fotografie vincitrici di questa edizione.

Un appuntamento da non perdere, non solo per scoprire i lavori premiati, ma anche perché si tratterà dell’ultima occasione per rivedere tutte le opere in concorso prima che vengano archiviate. Un’opportunità unica per ripercorrere l’intero festival in un’unica serata, in un contesto accogliente e nel cuore della città.

Le foto in gara hanno già superato il traguardo dei mille voti, a testimonianza dell’entusiasmo e della partecipazione della cittadinanza. Un risultato che premia il lavoro dei fotografi e conferma quanto questo progetto sappia coinvolgere la comunità.

Chi non avesse ancora votato ha ancora poche ore a disposizione: le votazioni online chiudono venerdì 22 maggio alle 12.

È possibile esprimere la propria preferenza su: www.fotografaunsaronnese.it/vota-qui

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