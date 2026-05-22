Città

SARONNO – Sono iniziate nella mattinata di giovedì le operazioni di messa in sicurezza del campanile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà. Fin dalle prime ore della giornata gli addetti hanno lavorato al montaggio del ponteggio attorno alla struttura, intervento necessario per garantire la sicurezza dell’area e permettere l’avvio della progettazione del restauro.

L’intervento arriva dopo il distacco di una piccola porzione di intonaco avvenuto lunedì 14 aprile. In quell’occasione erano intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che avevano provveduto a transennare la zona in attesa delle verifiche tecniche.

Gli approfondimenti eseguiti nelle settimane successive hanno evidenziato la necessità di un intervento complessivo sul campanile, interessato da segni di deterioramento dovuti al trascorrere del tempo. La progettazione è stata affidata all’architetto Carlo Mariani, che ha già avviato i contatti con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

Il campanile è infatti considerato un bene culturale tutelato ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 42 del 2004. Prima dell’avvio dei lavori sarà quindi necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza.

L’intervento si preannuncia impegnativo anche dal punto di vista economico per la parrocchia e comporterà il temporaneo smontaggio delle campane. Una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, la parrocchia avvierà una raccolta fondi per sostenere le spese del restauro.

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