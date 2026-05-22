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VENEGONO SUPERIORE – Il consiglio comunale di Venegono Superiore ha approvato nella seduta del 15 maggio il rendiconto della gestione 2025, documento che fotografa la situazione economica e finanziaria dell’ente. Dal bilancio emerge un risultato di amministrazione positivo pari a 6.025.117,74 euro, con un fondo cassa finale di 5.780.950,78 euro e senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La parte disponibile dell’avanzo ammonta a 4.450.608,71 euro e, come sottolineato dall’amministrazione comunale, consentirà nei prossimi mesi di programmare nuovi interventi e iniziative mantenendo gli equilibri di bilancio.

Nel corso del 2025 il Comune ha sostenuto diversi servizi rivolti a famiglie, scuola e fragilità sociali. Fra gli interventi principali figurano quasi 200 mila euro destinati alla scuola dell’infanzia Paolo Busti per abbattimento rette, progetti educativi e potenziamento di asilo nido e sezione primavera. Stanziati inoltre contributi per Centro Tempo Infanzia e centri estivi, oltre a oltre 124 mila euro per il servizio mensa scolastica.

Importanti anche le risorse dedicate al sociale: oltre 248 mila euro sono stati impiegati per assistenza agli invalidi, più di 121 mila euro per interventi educativi legati alla disabilità, quasi 76 mila euro per affidi familiari e oltre 28 mila euro per assistenza domiciliare.

Sul fronte degli investimenti, nel 2025 il Comune ha realizzato opere per oltre 1,4 milioni di euro senza accendere nuovo debito. Fra gli interventi più rilevanti il completamento dei lavori di miglioramento antisismico della scuola primaria finanziati con fondi Pnrr, il rifacimento delle coperture degli immobili di piazza Santa Maria e via XXV Aprile con ammodernamento degli impianti di riscaldamento e la realizzazione di un nuovo corpo ossari al cimitero.

Fra le opere eseguite anche il collegamento ciclopedonale tra via Buonarroti e via Da Vinci, interventi di efficientamento energetico negli edifici comunali, il potenziamento della videosorveglianza con nuove telecamere e nuovi impianti in alcune aree del paese, oltre a nuove dotazioni tecniche per la polizia locale.

Nel rendiconto trovano spazio anche investimenti per la biblioteca Bruno Munari, manutenzioni straordinarie del verde pubblico e oltre 208 mila euro di manutenzioni diffuse su strade, edifici comunali, impianti termici e aree giochi.

Prosegue infine il percorso di riduzione dell’indebitamento dell’ente: nel 2025 sono stati rimborsati mutui per oltre 223 mila euro. L’amministrazione comunale ha definito il risultato ottenuto come la conferma di una gestione “prudente e sostenibile”, con attenzione ai servizi e agli investimenti per il territorio.

(foto archivio: il Municipio di Venegono Superiore)

22052026