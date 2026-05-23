Basket

SARONNO – Una partita che vale una stagione. La Robur Basket Saronno torna in campo oggi per gara 2 dei playout del campionato di Serie B Interregionale contro Bergamo, con l’obiettivo di pareggiare la serie e tenere vive le speranze salvezza.

Dopo la sconfitta di misura nella prima sfida, i saronnesi cercano il riscatto davanti al pubblico amico del PalaRonchi. Il ko di gara 1 è arrivato soltanto negli ultimi istanti, con grande equilibrio per tutta la durata della partita e tanta amarezza per una sfida sfuggita nel finale.

“Dopo la sconfitta millimetrica di gara1, torniamo in campo questa sera per giocarci la salvezza con la Blu Orobica Bergamo” si legge nel messaggio rivolto ai tifosi. La Robur punta molto anche sul sostegno del pubblico. La società ha infatti invitato i tifosi ad arrivare in anticipo per riempire il palazzetto e spingere la squadra in una gara che potrebbe risultare decisiva. In caso di vittoria, infatti, la serie si allungherebbe a gara 3. Il messaggio della società è chiaro: “Siamo pronti per la palla a due e ancora una volta servirà l’aiuto di tutti per superare l’ostacolo”.

La sfida odierna rappresenta anche l’ultima partita casalinga della stagione per la Robur, chiamata a difendere la categoria in una serie playout intensa ed equilibrata contro una formazione giovane e competitiva come la Blu Orobica Bergamo. Coach Luca Ansaloni dovrebbe affidarsi ancora al gruppo che ha affrontato gara 1, con Tolotti, Ventura, Negri, Molteni e Pellegrini fra gli elementi più attesi. La partita si giocherà questa sera alle 21 al palasport del centro giovanile Ronchi di via Colombo a Saronno.

23052026