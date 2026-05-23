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SARONNO – Il ricordo di un incontro con il giudice Giovanni Falcone, la nascita di un impegno contro racket e mafia e un pensiero rivolto a tutte le vittime innocenti. Nel giorno della Giornata nazionale della legalità, oggi sabato 23 maggio, l’imprenditore e testimone antiracket Paolo Bocedi ha condiviso sui social un messaggio per ricordare l’anniversario della strage di Capaci.

La ricorrenza ricorda l’attentato del 23 maggio 1992 in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, oltre a commemorare tutte le vittime delle mafie.

Nel suo messaggio Bocedi ha ripercorso un ricordo personale legato ai giorni precedenti alla strage, quando partecipò al “Maurizio Costanzo Show” dopo alcune precedenti presenze al teatro Parioli, una anche insieme alla figlia Veronica da bambina.

BOCEDI RACCONTA LA SUA STORIA AGLI STUDENTI

“Ebbi il privilegio di stringere la mano a Giovanni Falcone e di apprezzare la sua determinazione nella lotta alla mafia” racconta Bocedi, ricordando anche le parole che il magistrato gli rivolse: “Lei e Tano Grasso siete un esempio nella lotta al racket”.

Un ricordo che si intreccia con l’avvio del suo percorso associativo. “Non posso non citare anche Maurizio Costanzo con molto affetto e gratitudine – scrive Bocedi – fu in quella occasione che decisi di creare l’associazione nazionale antiracket Sos Italia Libera e iniziare una lotta al racket e alla mafia anche nelle aule dei tribunali al fianco delle vittime”.

Il messaggio si chiude con un pensiero dedicato alle vittime delle organizzazioni mafiose: “Oggi il mio pensiero va al loro sacrificio e a tutte le vittime innocenti della mafia, per ultimo il piccolo Dodò e alla sua mamma Francesca“.

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