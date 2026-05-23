Calcio Promozione, triangolare playoff: Universal Solaro col piede giusto, rimonta col Cividate Pontoglio
23 Maggio 2026
SOLARO – Inizio positivo per l’Universal Solaro nel triangolare finale dei playoff di Promozione. Sabato pomeriggio giallorossi dell’Universal Solaro superano 2-1 il Cividate Pontoglio al termine di una partita intensa e combattuta, decisa nel finale dal gol di Drago e da una grande parata di Pasiani nei minuti conclusivi.
La squadra di Simone Broccanello parte però in salita. Nel primo tempo sono infatti i bergamaschi a rendersi più pericolosi, trovando il vantaggio al 12’ con Zoppi, bravo a finalizzare l’azione offensiva della formazione ospite. Il Cividate Pontoglio continua a spingere e protesta anche per un gol annullato apparso molto dubbio sul finire della prima frazione.
L’Universal però reagisce e cresce col passare dei minuti. Al 33’ arriva il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Pietropoli a trovare il colpo di testa vincente che vale l’1-1 con cui si chiude il primo tempo.
Nella ripresa la gara resta equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. Quando il pareggio sembra ormai scritto arriva la giocata decisiva: al 44’ Drago trova il guizzo vincente che completa la rimonta dell’Universal e fa esplodere la gioia del pubblico di casa.
Nel recupero il Cividate Pontoglio tenta l’assalto finale, ma Pasiani salva il risultato con un intervento decisivo che permette ai giallorossi di difendere il vantaggio sino al triplice fischio.
Con questo successo il Solaro comincia nel migliore dei modi il triangolare dell’ultimo turno playoff, nel quale è inserita anche l’Olginatese. Nell’altro girone, vittoria esterna della Speranza Agrate sul campo del Garlasco grazie alla rete di Aldric Tchetchoua.
Universal Solaro-Cividate Pontoglio 2-1
UNIVERSAL SOLARO: Pasiani; Giordano, Broggini, Greco (25’ st Panariello), Poggio (41’ st Lauriola); Latino, Romanò, De Carlo (18’ st Rubini); Drago (46’ st Comani), Pietropoli, Fabozzi (36’ st Belnome). A disposizione Scaramuzzi, Cima Vivarelli, Mouiz, Tartaglione. All. Broccanello.
CIVIDATE PONTOGLIO: Boiocchi; D’Alessandro, Vavassori (46’ st Pesenti), Lochis, Zedda; Cropelli (36’ st Felini), Immortale (3’ st Contini), Pugni; El Jadi, Huremovic, Zoppi (21’ st Guienne). A disposizione Iaco, Recanati, Plebani, Guastallo, Bonacina. All. Romanini.
Arbitro: Adenti di Pavia.
Marcatori: 12’ pt Zoppi (CP), 33’ pt Pietropoli (US); 44’ st Drago (US).
Note: giornata molto calda, terreno in buone condizioni. Spettatori 200. Ammoniti Greco, Drago, Fabozzi (US), Lochis, Cropelli, Contini (CP). Angoli 7-5. Recupero 2’ + 5’.
(foto: paolozerbi.com)
23052026