Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione oggi, venerdì 23 maggio, nella zona tra via Bossi e via Volonterio dove, intorno a mezzogiorno, un uomo ha dato in escandescenze richiamando l’attenzione di residenti e passanti.

Secondo le prime informazioni raccolte, alcune persone presenti hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Alcuni testimoni hanno riferito anche della possibile presenza di un coltello, circostanza che al momento resta da verificare nell’ambito degli accertamenti in corso.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno fermato l’uomo e riportato la situazione sotto controllo. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale anche sono stati i militari, sempre secondo quanto ricostruito dai testimoni, a bloccare l’uomo.

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dell’episodio o sul comportamento che avrebbe portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Da quanto emerso finora, non risultano persone ferite né si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario.

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