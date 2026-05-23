Solaro

SOLARO – Una pergamena per i 25 anni di attività sul territorio solarese. La sindaca Nilde Moretti, nei giorni scorsi, accompagnata dal consigliere delegato al commercio Davide Panetti, ha consegnato una pergamena di riconoscimento ad “Amici a 4 Zampe” per i 25 anni di attività.

Marzia, titolare insieme al marito e alla sorella, da un quarto di secolo si occupa della toilettatura degli animali domestici e racconta di essere soddisfatta del rapporto costruito con i clienti nel tempo. Grazie al passaparola l’attività è cresciuta progressivamente, diventando un punto di riferimento per il quartiere. La zona, recentemente riqualificata grazie ai fondi del Pnrr, ha cambiato volto e i titolari hanno espresso il desiderio di poter continuare a lavorare qui ancora a lungo negli anni futuri.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09