SARONNO – “Con la marcia della legalità chiudiamo “Semi di Legalità”, il percorso che ho promosso e fortemente voluto come assessora alle Politiche Giovanili: un anno intero di incontri, testimonianze, cinema, teatro e confronto, costruito passo dopo passo insieme alle scuole e al territorio”.

Inizia così la nota condivisa da Lucy Sasso dopo la marcia della legalità a Saronno.

Un progetto nato da una convinzione precisa, investire sui giovani significa offrire loro occasioni concrete di crescita, consapevolezza e partecipazione. E in questi mesi centinaia di studenti delle scuole superiori hanno raccolto questa sfida, dedicando tempo ed energie a riflettere su legalità, contrasto alle mafie, dipendenze, cittadinanza attiva. Li ho visti studiare, ascoltare, fare domande, prendere parola. Li ho visti diventare protagonisti, anche grazie al lavoro straordinario del presidio scolastico dedicato a Rita Atria e all’educazione tra pari: ragazzi che parlano ad altri ragazzi.

Oggi sono orgogliosa. Profondamente orgogliosa di ognuno di loro. Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, le parole di Falcone restano una bussola: “gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.” E oggi, quelle idee di giustizia e legalità camminano con le gambe di ragazze e ragazzi che hanno scelto di esserci e di non essere indifferenti.