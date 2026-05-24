Basket

SARONNO – Si chiude nel modo più amaro la stagione della Robur Basket Saronno, sconfitta sabato sera al PalaRonchi dalla Blu Orobica Bergamo in gara 2 della finale playout di Serie B Interregionale. Dopo una partita combattutissima e rimasta in equilibrio sino agli ultimi secondi dei tempi regolamentari, i bergamaschi si sono imposti 76-69 dopo il supplementare conquistando la salvezza, la Robur (a meno di eventuale ripescaggio<9 incassa la seconda retrocessione consecutiva sprofondando in serie C.

L’avvio di gara 2 è complicato per i saronnesi, penalizzati da basse percentuali offensive. Bergamo prova subito a prendere il controllo della gara affidandosi soprattutto ai propri lunghi, mentre per la Robur i punti arrivano principalmente da Acunzo. Dopo il momentaneo 10-9 al 7’, gli ospiti chiudono il primo quarto avanti 18-11. Nel secondo periodo Saronno cambia atteggiamento difensivo e torna rapidamente in partita con un parziale di 8-0 firmato da Redaelli e dalla tripla di Zimonjic che vale il sorpasso. Bergamo però reagisce grazie alle giocate di Polanco, protagonista nel riportare avanti i suoi sino al 33-24 dell’intervallo. Dopo la pausa coach Ansaloni sceglie la difesa a zona e la Robur riesce lentamente a rientrare nel match. Molteni trascina i biancocelesti e al 30’ il distacco si riduce a sei lunghezze sul 48-42.

L’ultimo quarto è ricco di emozioni. Le triple di Redaelli e Zimonjic, unite al lavoro sotto canestro di Acunzo, consentono alla Robur di mettere la testa avanti sul 53-51. Nel finale succede di tutto: Pellegrini realizza un canestro spettacolare sfruttando una rimessa sulla schiena di Sergio, mentre Acunzo firma un difficile appoggio al ferro. A 26 secondi dalla fine Saronno conduce 63-62, ma Polanco conquista un fallo a meno di un secondo dalla sirena: segna il primo libero, sbaglia il secondo e porta la sfida all’overtime.

Nel supplementare la Robur prova ancora a resistere con la tripla di Negri e il canestro dall’arco di Fioravanti, ma l’esperienza di Sergio e le giocate decisive di Leoni permettono a Bergamo di allungare negli ultimi minuti sino al definitivo 76-69. Per Saronno una serata amarissima davanti al pubblico di casa, al termine di una gara giocata con coraggio e sfuggita soltanto nei dettagli finali.

24052026