Città

SARONNO – Si svolgono dal 25 maggio al 4 giugno le giornate dell’orientamento al Liceo Legnani di Saronno. Le quinte hanno vissuto l’esperienza ad inizio anno ed ora sono impegnate a preparare l’esame di maturità. Le classi terze, coi loro circa 200 alunni, sono impegnate in stage all’estero (liceo linguistico) o archeologico (classico) o lavorativo (scienze umane ed economico sociale).

Molti gli enti che hanno offerto la loro disponibilità ad ospitare i ragazzi in queste 30 ore di esperienza in orario curricolare, in vista delle scelte future. Tra gli enti vi è il Comune di Saronno, gli Istituti comprensivi Moro, Da Vinci e Militi nei loro diversi plessi, le scuole di Rovello, Rovellasca, Lomazzo, Solaro, Ceriano, Cogliate, Cislago, Origgio. Radiorizzonti, Cantastorie, Il granello, Casa di Marta Agres, Cls, Ipsia Parma, Saronno Servizi, studi di commercialisti, uffici immobiliari e assicurativi.

Le classi quarte gli alunni del Legnani svolgono ogni anno nel triennio un percorso di orientamento, per facilitare la scelta post diploma, attraverso diverse possibilità di scelta di attività in enti convenzionati. Le classi quarte vivranno così 3 giorni presso l’Università Cattolica di Milano con lezioni in chiave orientativa; negli altri giorni incontreranno il mondo del lavoro attraverso enti come Sodalitas, aziende come Asfalia Group, progetti quali Job&School della provincia di Varese o Manager Italia o Orienteering col Pime di Milano.

Non mancheranno incontri con diversi Its del territorio o con personalità differenti (a seconda degli indirizzi) quali lo psicologo Matteo Fabris, il presidente del Teatro G. Pasta, esperti di comunicazione e marketing. Le classi del biennio invece hanno avuto la possibilità di partecipare durante l’anno volontariamente al progetto Smart Road proposto gratuitamente dall’Università Cattolica di Milano.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09