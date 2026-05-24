Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ladri in azione ai danni della Pro loco sparite friggitrici e persino costine e maialini. È l’amaro bilancio del nuovo colpo avvenuto nella tensostruttura al Parco della Resistenza di via Avogadro, dove i malviventi hanno preso di mira ancora una volta cucina e scorte alimentari.

Secondo quanto riferito, il raid è avvenuto in pieno giorno. I ladri sarebbero entrati nella cucina senza forzare la porta, approfittando dell’assenza dei volontari. Una volta all’interno hanno aperto il freezer e portato via quattro maialini surgelati, una grossa quantità di costine e alcune friggitrici elettriche.

Il colpo si inserisce in una serie di episodi analoghi che, negli ultimi giorni, hanno interessato la struttura della Pro Loco di Caronno Pertusella. Quando i volontari sono rientrati si sono trovati davanti ad una grande disordine e hanno subito fatto l’inventario di quello che mancava. A quel punto non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri per formalizzare la denuncia e chiedere accertamenti sull’accaduto.

Il fatto che in uno dei freezer siano rimasti alimentari non trafugati fa pensare che i ladri siano stati disturbati durante il colpo. E anche per questo ora l’attenzione è rivolta alle telecamere installate nel parco, che potrebbero aver registrato non solo quest’ultimo episodio ma anche i precedenti furti avvenuti nella tensostruttura. Grande l’amarezza tra i volontari della Pro Loco, colpiti da un gesto che ha preso di mira un luogo dedicato alle attività associative e alla comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09