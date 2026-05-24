Saronnese

ORIGGIO – Sono poco più del 14% degli aventi diritto i saronnesi che hanno già espresso il proprio voto per le elezioni amministrative. Secondo i dati raccolti dall’ufficio elettorale, a mezzogiorno si erano recati alle il 14,23% dei votanti. Per quanto riguarda le comunali, sono attesi alle urne oltre 6574 origgesi su una popolazione di 7939 al censimento del 2021.

Un dato in linea con quello nazionale e regionale che sfiora il 15%, rispettivamente al 14,17% e 14,89%, mentre quello provinciale di Varese è fermo al 13,62%.

Tra le sezioni, l’affluenza varia dal 13,57 % della sezione 2 al 15,22% della sezione 1. Nel 2020, ultima tornata elettorale per la scelta del sindaco e del consiglio comunale, alle 12 si erano recati alle urne il 16,05% degli aventi diritto. C’è da precisare che quelle elezioni erano subito dopo la pandemia e si erano svolte con mascherine, distanziamento e igienizzante.

I seggi saranno aperti oggi fino alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15: i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i 12 membri del consiglio comunale. Avendo meno di 15 mila abitanti non è previsto ballottaggio. Vince il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09