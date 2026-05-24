Città

SARONNO – La maggioranza interviene dopo l’episodio avvenuto ieri, sabato 23 maggio, tra via Bossi e via Volonterio, dove un uomo poi fermato dai carabinieri ha creato momenti di forte tensione in pieno centro cittadino.

Con una nota congiunta, “Insieme per crescere”, Partito democratico e Tua Saronno esprimono vicinanza alla donna coinvolta e ringraziano le forze dell’ordine e i cittadini intervenuti.

“Questa mattina, intorno all’ora di pranzo, un individuo armato di coltello ha aggredito una cittadina nel centro di Saronno, gettandola a terra e brandendo l’arma in modo minaccioso, seminando panico tra i presenti” si legge nel comunicato diffuso dalla maggioranza.

Nel testo viene sottolineata la rapidità dell’intervento dei carabinieri: “Grazie alla pronta e tempestiva risposta dei carabinieri, l’aggressore è stato fermato e condotto in caserma nel giro di pochissimo tempo, scongiurando ulteriori conseguenze per l’incolumità pubblica”.

La maggioranza rivolge poi un ringraziamento alle forze dell’ordine e ai presenti che hanno dato l’allarme. “Insieme per crescere, Pd e Tua Saronno esprimono il proprio sentito ringraziamento all’Arma dei carabinieri per la rapidità e la professionalità dimostrate nell’intervento. Un ringraziamento va anche ai cittadini che sono intervenuti e hanno denunciato tempestivamente l’accaduto: il loro senso civico ha contribuito in modo concreto a garantire un intervento rapido ed efficace”.

Non manca un messaggio di solidarietà alla donna aggredita: “La nostra solidarietà va alla cittadina aggredita, alla quale auguriamo una pronta ripresa”.

Nel comunicato viene infine ribadita la centralità del tema sicurezza e la richiesta di maggiore sostegno da parte dello Stato. “Come Amministrazione, ci impegniamo ogni giorno a prenderci cura della nostra città, investendo sulla sicurezza, sul presidio del territorio e sul benessere dei cittadini, ma questo impegno locale non può essere lasciato solo: chiediamo con forza allo Stato un sostegno concreto, in termini di risorse, personale e strumenti”. E la conclusione: “La sicurezza è un diritto di tutti. Saronno fa la sua parte e lo Stato deve fare la sua”.

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