SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 23 maggio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla tensione in centro con l’intervento dei carabinieri, sul riconoscimento ottenuto dal progetto dell’ex Cantoni e sul dibattito nato dopo lo stop alla Notte bianca. Interesse anche per il cambiamento del gruppo social “Sei di Saronno se” e per il ricordo di Giovanni Falcone nelle parole di Bocedi.

Momenti di tensione tra via Bossi e via Volonterio dove un uomo in stato di agitazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo mentre si cercava di chiarire quanto accaduto.

Arriva un importante riconoscimento per il progetto dell’ex Cantoni: la progettista Laura Gianetti è salita sul podio di un premio dedicato all’architettura. Nell’articolo anche un aggiornamento sullo stato dei lavori dell’area.

Continua a far discutere la decisione di fermare la Notte bianca. Tra amarezza e domande, organizzatori e sostenitori dell’evento parlano di una scelta difficile da comprendere per una manifestazione considerata da molti un appuntamento aperto a tutta la città.

Novità per il gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, che cambia nome e identità mantenendo però lo stesso spirito di condivisione. Volpe e le amministratrici hanno spiegato ai membri le ragioni della scelta.

Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, Bocedi ha ricordato Giovanni Falcone raccontando l’incontro che segnò il suo percorso personale e rafforzò l’impegno contro racket e criminalità organizzata.

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