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SARONNO – Domenica 24 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si prevede stabile e soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di piogge per tutto l’arco della giornata.

Per Saronno si annuncia una domenica caratterizzata dal bel tempo e da condizioni meteorologiche favorevoli alle attività all’aperto. Il sole sarà presente in modo prevalente dal mattino alla sera, senza precipitazioni previste e con una situazione atmosferica complessivamente tranquilla. Le temperature resteranno elevate per il periodo, con valori minimi attorno ai 19°C e massime che potranno raggiungere i 31°C nelle ore più calde della giornata. Non sono presenti allerte meteo.

I venti si manterranno deboli per tutta la giornata. Al mattino soffieranno da Nordest, mentre nel corso del pomeriggio tenderanno a ruotare da Sudovest, mantenendo comunque intensità contenuta e senza determinare cambiamenti significativi del quadro meteorologico locale.

Anche la Lombardia continuerà a essere interessata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato. Sulle pianure e nelle aree pedemontane sono previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, mentre sulle Orobie potrà comparire una maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Nel complesso la situazione regionale resterà simile a quella di Saronno, con prevalenza di sole e venti deboli.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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