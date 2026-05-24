Saronnese

ORIGGIO – Urne aperte per le elezioni amministrative a Origgio. Alle 19 di oggi, domenica 24 maggio, ha votato il 30,03 per cento degli aventi diritto nel comune del Saronnese chiamato a rinnovare sindaco e consiglio comunale.

Il dato risulta inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale del 2020 quando, alla stessa ora, l’affluenza si era attestata al 40,18 per cento.

Per un confronto più ampio, alle 19 l’affluenza media registrata nei comuni al voto in provincia di Varese è del 28,59 per cento. In Lombardia la partecipazione raggiunge il 38,87 per cento mentre il dato nazionale si attesta al 37 per cento.

A Origgio sono chiamati alle urne i residenti per scegliere il nuovo sindaco e i dodici consiglieri comunali. I seggi resteranno aperti oggi, domenica 24 maggio, fino alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Nel comune, che conta 7.939 abitanti secondo i dati del censimento del 2021, la sfida elettorale coinvolge tre candidati sindaci e le rispettive squadre impegnate nella corsa per la guida dell’amministrazione comunale.

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