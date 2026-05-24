Saronnese

UBOLDO – La ricercatrice uboldese Gloria Leva rientra tra i dieci finalisti della quindicesima edizione del Premio Giovedì scienza. Si tratta di un riconoscimento nazionale rivolto ai ricercatori under 35 che si distinguono per il valore del lavoro scientifico e per le competenze nella divulgazione pubblica. La selezione finale è avvenuta su oltre cento candidature provenienti da tutta Italia.

Gloria Leva è attualmente dottoranda in Scienze Biomolecolari al Cibio dell’Università di Trento. La sua attività di studio è focalizzata sullo sviluppo di modelli tridimensionali di tumori cerebrali: questo è utile ad analizzare l’interazione tra le cellule immunitarie e quelle tumorali per incrementare l’efficacia delle immunoterapie applicate ai tumori solidi.

La ricercatrice attribuisce una fondamentale importanza al ruolo della divulgazione scientifica, considerandola parte integrante del lavoro di ricerca e uno strumento necessario per rendere la scienza accessibile e condivisa al di fuori dei laboratori.

L’evento conclusivo della manifestazione si svolgerà a Torino nella mattinata di giovedì 28 maggio, a partire dalle 10. In questa sede, i dieci finalisti illustreranno i rispettivi progetti a una giuria tecnica e a una giuria popolare composta anche da studenti. Il premio Giovedì Scienza è promosso dall’associazione Centro Scienza onlus con lo scopo di promuovere la cultura scientifica e valorizzare i giovani ricercatori italiani.

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