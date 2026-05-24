SARONNO – Una mattinata dedicata alla legalità, con momenti di confronto e riflessione pensati per i più piccoli. Mercoledì 20 maggio gli alunni della scuola Rodari hanno partecipato ad un’iniziativa educativa organizzata dall’insegnante Giuliana Paterniti Bardi insieme all’Associazione nazionale carabinieri sezione di Varese, di cui è anche socia.

L’appuntamento ha coinvolto le diverse classi della scuola in un percorso costruito per avvicinare i bambini ai valori del rispetto, della responsabilità e della cittadinanza attiva. A guidare i momenti di dialogo, calibrati in base all’età degli alunni, sono stati la stessa insegnante Giuliana Paterniti Bardi e il tenente professor Roberto Leonardi, presidente dell’Associazione nazionale carabinieri sezione di Varese.

Per tutta la mattinata i bambini hanno preso parte ad attività e riflessioni dedicate al tema della legalità, affrontato con un linguaggio semplice e vicino alla loro esperienza quotidiana.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di trasmettere ai più giovani un messaggio positivo e concreto: costruire una società migliore è possibile attraverso l’impegno quotidiano di ciascuno, partendo da piccoli gesti di rispetto e attenzione verso gli altri.

Una giornata accolta con interesse e partecipazione dagli alunni, pensata per seminare consapevolezza e rafforzare l’idea che la legalità sia un valore da vivere ogni giorno.