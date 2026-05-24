Cronaca

SARONNO – Curioso episodio nei giorni scorsi a Saronno, dove la presenza di un consistente sciame di insetti ha attirato l’attenzione dei residenti e acceso il dibattito sui social cittadini. La segnalazione è comparsa nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”, dove una residente ha invitato i cittadini a prestare attenzione nella zona fra via Padre Paolo Reina e via Volonterio, spiegando di avere richiesto l’intervento della polizia locale per la presenza di api.

Il messaggio ha rapidamente raccolto commenti e segnalazioni da parte di altri utenti, preoccupati soprattutto per il possibile rischio per passanti, bambini o persone allergiche alle punture degli insetti. Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, episodi simili diventano più frequenti anche nelle aree urbane, soprattutto in prossimità di alberi, tettoie o edifici residenziali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto da Fb: le api sul muro in via Reina)

23052026