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SARONNO – Un incontro con l’artista e una performance dal vivo: è il programma di oggi, domenica 24 maggio, per la presentazione ufficiale di “Pop Dance”, la mostra fotografica di Edio Bison che sta trasformando lo spazio del teatro in un percorso tra danza, colore e immaginazione.

L’appuntamento è alle 18 al foyer del Teatro Giuditta Pasta, dove il pubblico potrà conoscere da vicino l’autore e scoprire il progetto espositivo curato da Sabrina Romanò e promosso da Helianto e ArtigianArte. La serata sarà arricchita da una performance artistica degli attori dell’associazione e si concluderà con il consueto aperitivo a cura di Galli al Teatro.

Visitabile fino al 14 luglio, “Pop Dance” propone una galleria di immagini dedicate alla danza contemporanea, rielaborate artisticamente da Edio Bison. Le fotografie diventano così qualcosa di più di un semplice racconto della performance: attraverso un uso personale del colore e della post-produzione, l’artista reinventa il movimento, scompone il gesto e trasforma il corpo danzante in segno, traccia e apparizione.

Il risultato è un percorso visivo dinamico e poetico, sospeso tra realtà e immaginazione, capace di offrire prospettive nuove sul linguaggio della danza e sulla forza evocativa della fotografia.

Edio Bison, nato a Saronno nel 1963, coltiva da sempre la passione per l’immagine fotografica. Dopo il diploma all’Istituto d’Arte e Comunicazione di Como ha collaborato come free-lance con diverse testate, sviluppando una personale ricerca artistica sulla composizione dell’immagine. Nel corso degli anni ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero, partecipando anche ai Rencontres d’Arles.

La mostra resta visitabile al foyer del Teatro Giuditta Pasta durante gli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria.

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