Città

SARONNO – Un’importante opportunità formativa internazionale per una studentessa di Saronno: Aurora Favero, studentessa del terzo anno dell’istituto Orsoline San Carlo di Saronno, ha ricevuto una borsa di studio Wep per un anno scolastico negli Stati Uniti, con partenza prevista per l’estate 2026.

La borsa di studio è stata assegnata da World Education program, organizzazione internazionale che da oltre 35 anni promuove programmi di studio all’estero e scambi culturali per studenti delle scuole superiori. La selezione avviene sulla base del merito scolastico, della motivazione personale e delle competenze linguistiche.

Il preside Roberto Valsecchi, durante la cerimonia di consegna, ha sottolineato il valore educativo di esperienze di questo tipo: “La nostra scuola è da sempre aperta a percorsi di questo genere, che rappresentano un’opportunità importante per gli studenti. Si tratta però di esperienze molto intense, che richiedono maturità, consapevolezza e preparazione”.

La borsa di studio ottenuta da Aurora rappresenta quindi non solo un riconoscimento del percorso scolastico, ma anche la fiducia nelle sue capacità di affrontare un’esperienza formativa e personale di forte impatto. La studentessa e la sua famiglia hanno accolto la notizia con grande entusiasmo: durante la cerimonia è emerso un sentimento condiviso di orgoglio, felicità e gratitudine per l’opportunità ricevuta.

Grazie a questa esperienza, la studentessa avrà la possibilità di frequentare un intero anno scolastico negli Stati Uniti, vivendo con una famiglia ospitante e confrontandosi con un sistema educativo e culturale diverso, sviluppando competenze linguistiche, autonomia e capacità di adattamento.

(in foto: foto: da destra, la referente Wep Barbara Tulli, il preside Valsecchi, Aurora Favero e la vicepreside e docente di inglese)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09