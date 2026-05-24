Softball

SARONNO – Fine settimana positivo per le squadre del Varesotto impegnate nel campionato di serie A1 di softball. La Mkf Saronno conquista un prestigioso doppio successo sul campo del Mia Office Blue Girls Pianoro, mentre la Rheavendors Caronno divide la posta con Rovigo. Continua inoltre la marcia perfetta della Quick Mill Bollate, che chiude il girone d’andata senza sconfitte. Grande prova del Saronno, capace di imporsi con autorità in entrambe le gare disputate in Emilia Romagna. In gara uno le nerazzurre dominano 10-0 chiudendo la sfida già al quarto inning. Decisivo soprattutto il primo attacco da cinque punti, indirizzato dai colpi di Rotondo (foto), Saviola e Pouye. Fra le protagoniste proprio Saviola, autrice complessivamente di quattro punti battuti a casa. Più equilibrata gara due, ma anche in questo caso sempre controllata dalle saronnesi, vittoriose 7-0. Saronno passa subito grazie all’asse Koutsoyanopulos-Saviola e poi allunga progressivamente inning dopo inning, sostenuta anche da una solida prova difensiva e dalla pedana di Avery, che chiude con sette strikeout.

Pareggio invece per la Rheavendors Caronno sul diamante dell’Itas Mutua Rovigo. Le venete si aggiudicano gara uno per 2-0 grazie ai punti battuti a casa da Cabrera e Bernardi, in una partita molto equilibrata e caratterizzata dal predominio delle lanciatrici. La risposta di Caronno arriva in gara due, vinta 1-0. A decidere l’incontro è una volata di sacrificio di Lozada che consente a Mariotti di segnare il punto partita. Anche in questo caso grande spazio alle difese e alle pedane, con poche occasioni offensive da entrambe le parti. Caronno chiude così il girone d’andata con un bilancio di nove vittorie e nove sconfitte.

Continua infine la stagione perfetta della Quick Mill Bollate, che supera due volte l’Ares Safety Macerata con i risultati di 7-0 e 6-0, chiudendo l’andata con 18 vittorie in 18 partite. In gara uno decisivo il doppio di Slabà, mentre nella seconda sfida Bollate allunga grazie ai colpi di Villa, Bigatton e ancora Slabà.

Risultati 9′ turno

Sabato; Itas Mutua Rovigo-Rheavendors Caronno Pertusella 2-0, 0-1; Mia office Pianoro-Mkf Saronno 0-10, 0-7; Italposa Forlì-Bertazzoni Collecchio 6-0, 7-1; Quick Mill Bollate-Macerata 7-0, 6-0; domenica: anticipo Macerata-Quick Mill Bollate, Lacomes New Bollate-Thunders Castellana.

Classifica

Quick Mill Bollate 1000 (18 vittorie, 0 sconfitte), Italposa Forlì 722, Mkf Saronno 667, Mia office Pianoro 611, Lacomes New Bollate 563, Rheavendors Caronno Pertusella 500, Thunders Castellana 375, Itas Mutua Rovigo 278, Macerata 167, Bertazzoni Collecchio 111.

24052026