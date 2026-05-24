SOLARO – Nella mattinata dello scorso sabato, 16 maggio, al parco Vita si è tenuta un’esercitazione del gruppo comunale di protezione civile di Solaro. Alle operazioni hanno partecipato anche alcuni dei nuovi volontari, entrati nel gruppo con il bando dello scorso anno.

L’esercitazione ha riguardato il taglio di alberi, l’uso dei mezzi e degli strumenti, fra cui la radio mobile. Nei momenti di emergenza è infatti molto importante la comunicazione fra chi è sul territorio, la centrale operativa e le forze dell’ordine. L’Amministrazione Comunale ha ringraziato sui social tutti gli operatori volontari per la preparazione e la disponibilità dimostrate in ogni occasione.