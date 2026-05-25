Calcio

CERIANO LAGHETTO – Si chiude dopo due stagioni il rapporto tra la Frazione calcistica Dal Pozzo e mister Stefano Imburgia. Ad annunciarlo è stata la stessa società con un messaggio di ringraziamento pubblicato nelle scorse ore, nel quale viene ripercorso il lavoro svolto dal tecnico alla guida della squadra.

Nel bilancio delle due annate ci sono 71 partite disputate, con 36 vittorie, 13 pareggi e 22 sconfitte, oltre a 132 reti segnate e 102 subite. Numeri importanti, che raccontano un percorso di crescita culminato nella stagione appena conclusa con il miglior risultato della storia del club: il raggiungimento della finalissima playoff di Seconda categoria, poi persa contro la Robur Legnano.

Nel comunicato la società ha voluto sottolineare soprattutto l’aspetto umano del rapporto costruito in questi due anni: “Non sono i numeri a render merito al mister per l’impegno, la professionalità e la passione con cui si è letteralmente tuffato nel mondo Dal Pozzo”. La società ha inoltre ricordato come, sotto la guida di Imburgia, il Dal Pozzo abbia prima sfiorato i playoff e poi centrato l’accesso agli spareggi nella stagione successiva, vivendo emozioni ancora vive nell’ambiente biancoverde. “Passione, aggregazione ed emozione sono i nostri pilastri” si legge ancora nella nota diffusa dal club, che ha concluso salutando il tecnico con un augurio per il futuro: “Grazie mister, un grande, grande in bocca al lupo per le sfide future”.

25052026