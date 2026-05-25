Calcio

CISLAGO – Finisce 1-1 la sfida playoff di Seconda categoria tra Cistellum e Robur Legnano, un risultato che mantiene apertissimi i giochi nel triangolare promozione. Dopo una fase iniziale equilibrata, il Cistellum cresce col passare dei minuti e nella ripresa trova il vantaggio con Bonfrate, bravo a finalizzare una bella azione offensiva dei viola. La gioia dei padroni di casa dura però soltanto sei minuti: la Robur reagisce immediatamente e trova il pareggio con Valentino, abile a sfruttare una verticalizzazione e a battere Bottani per l’1-1 definitivo.

Nel finale la formazione legnanese sfiora anche il colpo del sorpasso con Mastellari e ancora Valentino, ma il Cistellum riesce a resistere e a conservare un pareggio che lascia entrambe le squadre ancora in corsa nel girone.

Per i viola resta qualche rimpianto per le occasioni create soprattutto nella prima parte della gara, mentre la Robur recrimina per alcune chance costruite nel finale.

Cistellum-Robur Legnano 1-1

CISTELLUM: Bottani, Gravino, Bonfrate, Boccaletti (27’ st Vago), Simone, Cicola, Geron S., Viola, Iacovelli, Restieri, Geron M. A disposizione D’Auria, Morosi, Massaro, Sponsale, Di Giuseppe, Tavella, Pogliani, Colombo, Aro. All. Re.

ROBUR LEGNANO: Mirinaj, Leone, Montes, Gualdi, Rosa (37’ st Colombo S.), Rossato, Valentino, Merlotti (1’ st Mastellari), Bara, Iorio (46’ st Cioci), Adisposi. A disposizione Leoni, Caputo, Grandi, Ndjounou, Colombo M. All. Scicchitano.

Arbitro: Scarabelli di Voghera.

Marcatori: 28’ st Bonfrate (C), 34’ st Valentino (R).

Note: spettatori circa 200. Ammoniti Bara (R), Merlotti (R), Valentino (R). Angoli 3-4. Recupero 3’ + 5’.

(foto archivio)

25052026