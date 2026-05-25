Calcio

SOLBIATE OLONA – La Solbiatese compie un passo importante verso il passaggio del turno nei playoff nazionali di Eccellenza. I nerazzurri si sono imposti 1-0 sul campo del Fossano nella gara d’andata del primo turno, conquistando un prezioso vantaggio in vista del ritorno.

Dopo l’eliminazione nelle precedenti fasi playoff di Fbc Saronno e Caronnese, resta dunque la Solbiatese a rappresentare il calcio lombardo nella corsa verso la Serie D.

La partita in Piemonte è stata equilibrata ma ben gestita dalla formazione allenata da Roberto Gatti, capace di sbloccare il risultato al 33’ del primo tempo con Suatoni, decisivo nel trasformare in gol una delle migliori occasioni create dagli ospiti. Nel resto della gara la Solbiatese ha mostrato solidità difensiva e buona organizzazione, riuscendo a proteggere il vantaggio senza concedere particolari occasioni ai piemontesi. Fondamentale anche la tenuta della retroguardia davanti al portiere Chironi, che ha mantenuto inviolata la propria porta. I nerazzurri hanno anche sfiorato il raddoppio in più occasioni, senza però riuscire a chiudere definitivamente la sfida. In vista della gara di ritorno, in programma la prossima settimana, la Solbiatese potrà comunque contare su due risultati su tre per ottenere la qualificazione.

Negli altri incontri delle lombarde, pareggio senza reti tra Soncinese e Ambrosiana, mentre la Calvairate è stata sconfitta sul campo del Levico Terme.

Fossano-Solbiatese 0-1

FOSSANO: Zaccone, D’Ippolito, Gironda (44’ st Ambrosino), Reymond (1’ st Armocida), Marchetti, Quitadamo, Angaramo, Bosio (44’ st Bernardon), Giovinco, Marchisone, Sangare (29’ pt Specchia). A disposizione Fazio, Cinquini, El Ouariti, De Riggi, Ribolzi. All. Fresia.

SOLBIATESE: Chironi, Guanziroli (42’ st Bobbo), Cosentino, Gabrielli, Puka, Guidetti (44’ st Galli), Cocuz, Gasparri (30’ st Manfrè), Suatoni (27’ st Minuzzi), Martinez (1’ st Vaglio), Barbosa. A disposizione Cavelleri, Fiorella, Banfi, Lonardi, Silla. All. Gatti.

Arbitro: Paolini di Chieti.

Marcatore: 33’ pt Suatoni.

25062026