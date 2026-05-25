Calcio

SARONNO – Dopo il successo e la numerosa partecipazione delle scorse edizioni e del Torneo Busnelli-Conti svolto domenica 17 maggio, è tornato ieri 24 maggio a Saronno con la sesta edizione il Torneo Giuseppe “Peppo” Clerici, una competizione internazionale di calcio a 9 dedicata alla categoria Esordienti 2014 organizzata dall’Amor Sportiva e dalla Gs Robur nei centri sportivi saronnesi di via Trento e via Colombo che hanno ospitato i diversi ragazzi dei numerosi club professionistici italiani e internazionali di alto livello come l’Atalanta, Como, Fc Zurich, Sampdoria, Monza, Cremonese, Genoa, Parma, Hellas Verona e Torino.

La competizione, iniziata alle 9 del mattino e conclusa alle 18 di domenica 24 maggio, ha visto trionfare davanti a Genoa e Cremonese i giovanissimi calciatori dell’Atalanta che hanno si sono imposti durante la lotteria dei rigori in finale sugli avversari del Monza confermandosi uno dei migliori vivai calcistici italiani.

Una bellissima giornata, dunque, all’insegna del calcio durante la quale anche le due squadre saronnesi dell’Amor Sportiva e della Gs Robur hanno avuto la possibilità di confrontarsi con parte dei migliori settori giovanili del nord Italia e della Svizzera favorendo la crescita personale e sportiva dei giovanissimi calciatori under 12 in un torneo che, arrivato alla sesta edizione, ha preso con il tempo sempre più importanza come dimostrato anche dal patrocinio concesso dalla regione Lombardia nel 2025.

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