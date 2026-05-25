Cronaca

CARBONATE – Grave incidente stradale oggi pomeriggio a Carbonate, dove un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio tra via Louis Pasteur e via Alessandro Volta. L’allarme è scattato alle 13.35 con l’intervento dei soccorsi in codice rosso. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 18 anni che, secondo quanto riferito, dopo l’impatto sarebbe stato proiettato contro una cancellata riportando traumi multipli.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza, auto infermieristica, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasferito in elicottero all’Ospedale Niguarda in codice rosso.

Coinvolti nello schianto anche gli occupanti dell’auto: una donna di 23 anni, conducente del veicolo, e un uomo di 21 anni, passeggero. Entrambi hanno riportato traumi giudicati lievi e sono stati trasportati in codice verde all’Ospedale di Saronno.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(foto archivio: elisoccorso in azione nella zona)

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