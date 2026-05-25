Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ha preso ufficialmente il via nello scorso fine settimana la 40ª edizione del Palio di Caronno 2026, storica manifestazione che mette a confronto i rioni del paese attraverso giochi, sfide e momenti di aggregazione. L’esordio dell’edizione 2026 è coinciso con la tradizionale “Festa dei Rioni”, appuntamento che ha richiamato tanti partecipanti e volontari all’insegna della voglia di stare insieme e del senso di comunità. Gli organizzatori hanno parlato di un pomeriggio caratterizzato da entusiasmo, sorrisi ed energia, a un anno di distanza dall’ultima edizione.

Nel messaggio diffuso dal gruppo Palio sono arrivati numerosi ringraziamenti rivolti ai capitani e ai vice dei rioni, al comitato organizzatore, al comitato giovani, al team social e a tutti i volontari impegnati nella riuscita della manifestazione, compreso il gruppo cucina che accompagna tradizionalmente le serate del Palio.

Un pensiero speciale è stato rivolto anche a don Angelo, presente all’avvio della manifestazione, oltre che agli arbitri che da anni collaborano con il Palio di Caronno.

La classifica

Le sfide tra i rioni sono già iniziate e dopo i primi giochi è stata pubblicata anche la classifica provvisoria. In testa si trova il Rione San Pietro con 110 punti, seguito dal Rione San Grato a quota 100. Più staccati il Rione Madonnina con 60 punti e il Rione San Rocco con 30.

(foto: uno dei giochi che ha visto impegnate le squadre rionali)

25052026