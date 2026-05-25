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CASTIGLIONE OLONA – Momento di incontro e partecipazione nei giorni scorsi all’asilo nido comunale di Castiglione Olona, dove si è svolta l’iniziativa “La Festa degli affetti”, appuntamento dedicato alle famiglie e ai più piccoli. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi genitori insieme ai bambini e agli educatori, con l’obiettivo di vivere una giornata all’insegna della condivisione, dello scambio di emozioni e della collaborazione educativa.

Nel corso della manifestazione sono stati proposti giochi, laboratori e momenti di convivialità che hanno permesso di rafforzare il legame affettivo ed educativo che accompagna quotidianamente la crescita dei bambini, in un clima sereno e partecipato.

La giornata si è conclusa con grande entusiasmo e coinvolgimento da parte dei presenti, confermando il valore di queste iniziative come occasioni importanti per favorire comunità, collaborazione e crescita condivisa tra famiglie ed educatori.

(foto: un momento dell’iniziativa della Festa degli affetti promossa dall’asilo nido comunale di Castiglione Olona)

25052026