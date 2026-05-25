Cronaca

LURATE CACCIVIO – Massima attenzione nel Comasco dopo la segnalazione di un possibile caso di Ebola che riguarda una donna residente a Lurate Caccivio, recentemente rientrata da un viaggio in Uganda. La donna avrebbe manifestato sintomi compatibili con la malattia, tra cui febbre alta, diarrea e vomito. Sintomi più lievi sarebbero stati riscontrati anche in un uomo residente a Bulgarograsso. Entrambi, secondo quanto emerso, farebbero parte di nuclei familiari rientrati nei giorni scorsi dal Paese africano.

Immediatamente sono scattati i protocolli sanitari previsti per la gestione di potenziali rischi epidemiologici. Le autorità hanno disposto la messa in sicurezza dell’area interessata e l’attivazione delle procedure di contenimento e monitoraggio. “La zona interessata è stata chiusa e tutte le procedure si sono svolte con il massimo livello di attenzione e precauzione, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza della persona” ha spiegato la sindaca di Lurate Caccivio, Serena Arrighi.

Per precauzione è stata inoltre disposta la quarantena per i contatti stretti delle due persone coinvolte. La donna di Lurate Caccivio e l’uomo di Bulgarograsso sono stati trasferiti all’Ospedale Luigi Sacco di Milano, struttura di riferimento per le malattie infettive.

Sono ora in corso tutti gli accertamenti sanitari necessari per verificare l’effettiva natura dei sintomi e chiarire il quadro clinico dei due pazienti.

26052026